Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 5 травня енергетики проводитимуть планові роботи
У п'ятницю, 5 травня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- вул. Вадима Пугачова, 6Д;
- вул. Партизанська, 20;
- вул. Сержанта Мельничука, 188-215А.
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- вул. Академіка Маслова, 6-12А;
- вул. Перемоги, 1-24/2;
- вул. Університетська, 19, 19А;
- вул. Миколаївська, 7, 12;
- вул. Покровська, 4А-9/14;
- вул. Шевченка, 15-19/3;
- вул. Небесної Сотні, 4/1, 6/20.
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- туп. 7-й Хорольський, 2А-18;
- вул. Бетонна, 15А-114;
- пров. Солдатський, 35-107/3;
- вул. Коцюбинського, 4;
- вул. Перемоги, 25-50;
- вул. Троїцька, 5-7/5;
- вул. Б. Хмельницького, 1Г;
- вул. А. Маслова, 32/15;
- вул. Гоголя, 7/44-21;
- вул. І.Сердюка, 2А;
- вул. Софіївська, 2/50;
- вул. Гійома Боплана, 30-56;
- пров. Зв'язковий, 2/41-15;
- вул. Лугова, 1-17;
- туп. Зв'язковий, 3-7;
- пров. Резервний, 3-11;
- туп. Резервний, 3-9;
- вул. Цимлянська, 2;
- пров. Юрія Таптунова, 1.
З 8.00 до 18.00
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- пров. Героїв Охтирки, 3-14;
- вул. Є. Коновальця, 14/6-47;
- вул. Кривушанська, 1/6-26;
- вул. Небесної Сотні, 80/1-123;
- пров. Новий, 1/31-18/36;
- вул. Новоселівська, 12/26-40;
- вул. Прирічна, 19-34А;
- пров. Прорізний, 2/78-12А;
- вул. Ромоданівська, 1-9.
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