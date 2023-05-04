Якщо вода стоятиме тривалий час, ліси Кременчука можуть загинути

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 355

На Полтавщині через повінь підтоплено понад 250 га лісів, вода дійшла і до декількох лісництв Філії «Кременчуцьке лісове господарство», повідомили у Слобожанському лісовому офісі, до складу якого входить і Кременчуцький лісгосп.

Фахівці пояснюють: якщо найближчим часом вода повністю відступить — загрози для лісових насаджень не буде. Якщо ж буде стояти ще тривалий час, то є небезпека для дерев: від надмірної вологи коріння може почати гнити, що призведе до його загибелі.

« Водою підтоплено лісові насадження та лісосіку у Дмитрівському, Кременчуцькому, Крюківському та Псільському лісництві. Також у воді насадження на острові Стрілечий, урочище Грабське та ландшафтний парк « Білецьківські плавні » поблизу Кременчука. Площа затоплених водою лісів складає близько 250 га. Переважно це соснові ліси від 10 до 60 років, які ростуть на піщаному ґрунті та не потребують значної вологи » , — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, водопілля у Кременчуці триває понад два тижні. Рівень потроху спадає, однак підтопленими на сьогодні залишаються 35 домогосподарств у Кременчуцькій громаді та Потоках.