Якщо вода стоятиме тривалий час, ліси Кременчука можуть загинути

На Полтавщині через повінь підтоплено понад 250 га лісів, вода дійшла і до декількох лісництв Філії «Кременчуцьке лісове господарство», повідомили у Слобожанському лісовому офісі, до складу якого входить і Кременчуцький лісгосп.
Фахівці пояснюють: якщо найближчим часом вода повністю відступить — загрози для лісових насаджень не буде. Якщо ж буде стояти ще тривалий час, то є небезпека для дерев: від надмірної вологи коріння може почати гнити, що призведе до його загибелі.
Як переживають повінь тварини та рослини Кременчуцьких плавнів
Нагадаємо, водопілля у Кременчуці триває понад два тижні. Рівень потроху спадає, однак підтопленими на сьогодні залишаються 35 домогосподарств у Кременчуцькій громаді та Потоках.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.