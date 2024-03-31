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Віталій Малецький задекларував понад 1,1 млн грн зарплати за 2023 рік

Сьогодні, 10:46 Переглядів: 102

Розмір його зарплати зріс у порівнянні з 2022 роком

Міський голова Кременчука Віталій Малецький у 2023 році отримав річну заробітну плату в розмірі 1 млн 139 тисяч 738 грн. Про це стало відомо з єдиного державного реєстру декларацій.

У порівнянні з 2022 роком розмір його зарплати зріс, тоді вона склала 1 млн 107 тисяч 918 гривень. Річний дохід дружини Віталія Малецького, підприємиці Марини Малецької, у 2023 році склав понад 5 млн грн, у 2022 році ця сума сягала до 220 тисяч гривень. 

У 2023 році Марина Малецька взяла позику у розмірі понад 37 тисяч гривень.

Нагадаємо, з 2021 року міський голова має власну нерухомість, а його дружина — машину.

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Автор: ТелеграфЪ
Теги: декларація Віталій Малецький
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