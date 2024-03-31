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Скільки заробили нардеп Олексій Мовчан та його дружина у 2023 році у порівнянні з 2022

Сьогодні, 10:10 Переглядів: 371

 

Статки родини цьогоріч зросли

Народний депутат Олексій Мовчан опублікував свою декларацію за 2023 рік, тож ми вирішили порівняти доходи його родини з даними за 2022 рік.

У 2023 році за основним місцем роботи в Управлінні справами Апарату Верховної Ради України Олексій Мовчан отримав 519 780 гривень, а у 2022 – 458 903 гривень (тобто цьогоріч на 60 877 грн більше).

Дружина народного депутата Аліна Мовчан від зайняття підприємницькою діяльністю у 2023 році отримала 1 517 455 гривень, у 2022 році ця сума становила 1 025 827 гривень (тобто цьогоріч на 491 628 грн більше).

У декларації за 2023 рік Олексій Мовчан зазначив, що він зберігає готівкою 80 000 гривень та 4 250 доларів, а його дружина – 8 200 євро.

Про порівняння статків родини нардепа Олексія Мовчана за 2021 та 2022 роки, ви можете прочитати за посиланням.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: декларація Олексій Мовчан зарплата дохід
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