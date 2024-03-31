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На Полтавщині висадили ліси Героїв

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 221

 

Посадили близько 5000 сіянців сосни звичайної та дуба звичайного

На Полтавщині висадили ліси Героїв. Про це повідомив Слобожанський лісовий офіс.

Новий ліс, висаджений на честь захисників України, з’явився у Чалівському лісництві філії «Полтавське лісове господарство». До його створення долучилися керівники Полтавської ОВА, Полтавської РВА, депутати Верховної Ради та Полтавської обласної ради та лісівники.

— З початку повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізовано понад 100 працівників з філій Слобожанського лісового офісу. На жаль, серед них — двоє загиблих. Ми дякуємо усім захисникам, хто боронить країну. Хай дерева ростуть та нагадують кожному з нас про подвиг наших Героїв, — зазначив директор офісу Іван Гришко.

Загалом на лісокультурній площі висадили близько 5000 сіянців сосни звичайної та дуба звичайного. Новий ліс садили у межах президентської програми «Зелена_країна».

Раніше ми писали, що у Кам’янське водосховище біля Власівки випустили 4 тонни товстолоба та 920 кілограмів коропа.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ліси захисники
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