На Полтавщині висадили ліси Героїв. Про це повідомив Слобожанський лісовий офіс.
Новий ліс, висаджений на честь захисників України, з’явився у Чалівському лісництві філії «Полтавське лісове господарство». До його створення долучилися керівники Полтавської ОВА, Полтавської РВА, депутати Верховної Ради та Полтавської обласної ради та лісівники.
Загалом на лісокультурній площі висадили близько 5000 сіянців сосни звичайної та дуба звичайного. Новий ліс садили у межах президентської програми «Зелена_країна».
Раніше ми писали, що у Кам’янське водосховище біля Власівки випустили 4 тонни товстолоба та 920 кілограмів коропа.
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