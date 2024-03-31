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Кременчук

У Кременчуці продовжили тимчасове закриття руху по вулиці Юрія Руфа

Сьогодні, 08:04 Переглядів: 285

 

Обмеження діятиме до кінця вересня

У Кременчуці продовжили тимчасове закриття руху по вулиці Юрія Руфа. Про це повідомляє Кременчуцька міська рада. Роботи на цій ділянці тривають вже не один рік.

«Кременчукводоканал» ліквідуватиме аварійну ситуацію самопливного колектора діаметром 500 мм, який проходить від вулиці Єднання України до приймальної камери каналізаційної насосної станції СП-1 на вулиці Юрія Руфа (на ділянці від вулиці Черниша до Європейської).

29 березня виконавчий комітет Кременчуцької міської ради розглянув звернення «Кременчукводоканалу» та ухвалив рішення: тимчасове закриття руху автотранспорту по вулиці Юрія Руфа (на ділянці від вулиці Ярмаркової до вулиці Європейської) продовжити до 30 вересня 2024 року.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: dnipro.tv
Теги: ремонт колектор перекриття руху
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