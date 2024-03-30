На Полтавщині в аварії загинув мотоцикліст з Кременчука

Сьогодні, 21:28 Переглядів: 10

Загиблому було 28 років

На Полтавщині в аварії загинув мотоцикліст з Кременчука. За інформацією Полтавського районного управління поліції, ДТП сталася 30 березня близько 13.00.

На автодорозі Полтава-Кременчук-Олександрія (в селі Розсошенці Щербанівської громади) зіткнулися мотоцикл Yamaha під керуванням 28-річного кременчужанина та автомобіль Hyundai Santa Fe, яким керував 55-річний житель одного із сіл Щербанівської громади. Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці події.

За даним фактом слідчий обласного управління поліції розпочав кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Причини та обставини ДТП встановлює слідство.