Де у Кременчуці 31 березня не буде світла: перелік адрес (додано)

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Тимчасові перерви в електропостачанні будуть з 8.00 до 17.00/18.00

Завтра, 31 березня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00 у зв’язку з виконанням робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу не буде світла за адресами:

вул. Кооперативна, 1А;

вул. Каховська, 47;

вул. Лугова, 38-52;

проїзд Луговий, 4-12;

вул. Раїси Кириченко, 101-108.

З 8.00 до 18.00 для виконання робіт, передбачених інвестиційною програмою ОСР, не буде світла за адресами:

пров. 1-й Ливарний, 3-9;

вул. Володимира Івасюка, 1-32/3;

пров. Докучаєва, 11;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;

вул. Ливарна, 1А-18;

пров. Ливарний, 2-26;

туп. Ливарний, 1-9;

пров. Літописний;

вул. Макаренка;

пров. Мирний;

вул. Володимира Івасюка, 34-50/10;

пров. Докучаєва, 1А-6;

пров. Мирний, 6/2-22;

вул. Революціонерів, 1-2А;

вул. Художня, 1/8-11;

пров. Яблуневий, 7;

пров. 1-й Ливарний;

вул. Володимира Івасюка;

пров. Докучаєва;

пров. Івана Кожедуба;

вул. Ковальська;

наб. Лейтенанта Дніпрова;

вул. Ливарна;

пров. Ливарний;

туп. Ливарний;

вул. Лінійна;

пров. Літописний;

вул. Макаренка;

пров. Мирний;

пр. Михайла Старицького;

вул. Павла Чубинського;

пров. Петра Ракітіна;

вул. Івана Приходька;

пров. Тополевий;

про. Художній;

вул. Художня;

вул. Чумацький Шлях;

пров. Яблуневий;

пров. Івана Приходька;

вул. Ковальська;

вул. Олександрійська.

Додано:

За інформацією АТ «Полтаваобленерго», 31 березня у Полтавській області графік погодинного відключення електроенергії застосовуватися не буде. НЕК «Укренерго» не довело ліміти споживання електричної потужності.