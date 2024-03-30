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Де у Кременчуці 31 березня не буде світла: перелік адрес (додано)

Сьогодні, 20:51 Переглядів: 162

 

Тимчасові перерви в електропостачанні будуть з 8.00 до 17.00/18.00

Завтра, 31 березня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00 у зв’язку з виконанням робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу не буде світла за адресами:

  • вул. Кооперативна, 1А;
  • вул. Каховська, 47;
  • вул. Лугова, 38-52;
  • проїзд Луговий, 4-12;
  • вул. Раїси Кириченко, 101-108.

З 8.00 до 18.00 для виконання робіт, передбачених інвестиційною програмою ОСР, не буде світла за адресами:

  • пров. 1-й Ливарний, 3-9;
  • вул. Володимира Івасюка, 1-32/3;
  • пров. Докучаєва, 11;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
  • вул. Ливарна, 1А-18;
  • пров. Ливарний, 2-26;
  • туп. Ливарний, 1-9;
  • пров. Літописний;
  • вул. Макаренка;
  • пров. Мирний;
  • вул. Володимира Івасюка, 34-50/10;
  • пров. Докучаєва, 1А-6;
  • пров. Мирний, 6/2-22;
  • вул. Революціонерів, 1-2А;
  • вул. Художня, 1/8-11;
  • пров. Яблуневий, 7;
  • пров. 1-й Ливарний;
  • вул. Володимира Івасюка;
  • пров. Докучаєва;
  • пров. Івана Кожедуба;
  • вул. Ковальська;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Ливарна;
  • пров. Ливарний;
  • туп. Ливарний;
  • вул. Лінійна;
  • пров. Літописний;
  • вул. Макаренка;
  • пров. Мирний;
  • пр. Михайла Старицького;
  • вул. Павла Чубинського;
  • пров. Петра Ракітіна;
  • вул. Івана Приходька;
  • пров. Тополевий;
  • про. Художній;
  • вул. Художня;
  • вул. Чумацький Шлях;
  • пров. Яблуневий;
  • пров. Івана Приходька;
  • вул. Ковальська;
  • вул. Олександрійська.

Додано:

За інформацією АТ «Полтаваобленерго», 31 березня у Полтавській області графік погодинного відключення електроенергії застосовуватися не буде. НЕК «Укренерго» не довело ліміти споживання електричної потужності.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: hvylya.net
Теги: відключення електроенергії відключення світла планові відключення
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