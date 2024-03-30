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Надзвичайні новини

У Горішніх Плавнях зникла 7-річна дівчинка Катерина Бугай (знайшли)

Сьогодні, 19:39 Переглядів: 358

 

Востаннє її бачили на дитячому майданчику у Центральному парку

30 березня у Центральному парку Горішніх Плавнів зникла 7-річна дівчинка Катерина Бугай, яка народилася 11 серпня 2016 року. Про це повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

Востаннє мати бачила дочку біля гойдалок на дитячому майданчику. Це було близько години тому.

Опис дитини: зріст 130 см, середньої тілобудови, русяве довге волосся, ззаду зачіска у вигляді коси, має бананку фіолетового кольору. Одягнута у синю жилетку з зірочками та капюшоном, рукава рожеві, голубі джинси, великі рожево-білі кросівки. Має родимку на лівій щоці, шрам над правою бровою, сережки-гвоздики.

Інформацію про дитину правоохоронці просять надавати за телефоном: (097) 900 72 98. Зараз вся місцева поліція, муніципальна варта і громадськість шукають дівчинку.

Додано:

Майже одразу після повідомлення поліції про зникнення дитину знайшли.

Журналіст ГОК ТВ Максим Ніконов розповів, що мати зниклої дівчинки трохи відволіклась, а коли повернулася, дитини вже не було. Дівчинку шукали у парках, переглядали камери відеоспостереження.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: зникла дитина Горішні Плавні
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