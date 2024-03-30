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Кременчук, Споживач, Полтавщина, Відключення світла

Ввечері 30 березня на Полтавщині знову застосували аварійні відключення світла (додано)

Сьогодні, 19:23 Переглядів: 581

 

Причина – дефіцит обсягу генерації

Ввечері 30 березня у Полтавській області знову застосували графіки аварійного відключення електроенергії.

Як повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі о 19.14, причина – дефіцит обсягу генерації.

Нагадаємо, аварійні відключення світла діяли й вчора, 29 березня, ввечері. У таких випадках працівники «Укренерго» закликають усіх споживачів ощадливо використовувати електроенергію.

Додано:

За інформацією Філіпа Проніна, наразі тимчасово без світла знаходиться 71 юридична особа.

За розпорядженням НЕК «Укренерго», 30 березня з 18.44 в області застосували графік аварійних відключень з 1 по 3 чергу.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: kiev.vgorode.ua
Теги: відключення електроенергії відключення світла аварійне відключення
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