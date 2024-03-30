Ввечері 30 березня у Полтавській області знову застосували графіки аварійного відключення електроенергії.
Як повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі о 19.14, причина – дефіцит обсягу генерації.
Нагадаємо, аварійні відключення світла діяли й вчора, 29 березня, ввечері. У таких випадках працівники «Укренерго» закликають усіх споживачів ощадливо використовувати електроенергію.
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За інформацією Філіпа Проніна, наразі тимчасово без світла знаходиться 71 юридична особа.
За розпорядженням НЕК «Укренерго», 30 березня з 18.44 в області застосували графік аварійних відключень з 1 по 3 чергу.
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