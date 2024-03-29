29 березня станом на 18.30 на Полтавщині, зокрема і в Кременчуцькому районі, застосовуються графіки аварійного відключення світла. Про це повідомляють у пресслужбі національної енергетичної компанії «Укрненерго».
Окрім Кременчуцького, обмеження також діють у Полтавському, Миргородському та Лубенському районах.
Основною причиною застосування аварійних відключень у компанії називають відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни. Це є наслідком нічної масованої російської атаки на українські електростанції.
Такі ж обмеження продовжують діяти і на Харківщині та у Кривому Розі.
Працівники Укренерго закликають усіх споживачів ощадливо використовувати електроенергію.
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Очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі підтвердив застосування графіків аварійних відключень світла в області.
За його словами, надзвичайники розгорнули пункти незламності, куди можуть звернутися громадяни для того, щоб зарядити свої телефони та залишатися на зв’язку.
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Філіп Пронін повідомляє, ща станом на зараз в області без світла перебувають понад 154 тисячі побутових споживачів та майже 9,5 тисячі юридичних.
У «Полтаваобленерго» раніше надавали роз’яснення щодо того, чому відсутній той самий «графік аварійних відключень» та чому неможливо попередити користувачів про розклад відключень заздалегідь.
Нагадаємо, сьогодні о 5 годині ранку кременчужани прокинулися від вибухів. Усього росіяни використали 99 засобів повітряного нападу. Повітряні сили знищили 58 шахедів та 26 ракет.
Під час цієї атаки сталося влучання у гідроелектростанцію у Кіровоградській області. Під час ранкового брифінгу керівник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік підтвердив цю інформацію.
Близько 9.30 у деяких районах Кременчука вимкнули електропостачання. «Полтаваобленерго» поки не попереджала про застосування графіків відключень.
Також внаслідок нічної атаки у Світловодській громаді пошкоджені приватні будинки.
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