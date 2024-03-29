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Топ новина, Кременчук, Споживач, Полтавщина, Відключення світла

У Кременчуцькому районі застосували графіки аварійних відключень — Укренерго (доповнено)

Сьогодні, 19:44 Переглядів: 1 543

 

У підприємстві закликають ощадливо споживати електроенегрію  

29 березня станом на 18.30 на Полтавщині, зокрема і в Кременчуцькому районі, застосовуються графіки аварійного відключення світла. Про це повідомляють у пресслужбі національної енергетичної компанії «Укрненерго».

 

Окрім Кременчуцького, обмеження також діють у Полтавському, Миргородському та Лубенському районах. 

Основною причиною застосування аварійних відключень у компанії називають відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни. Це є наслідком нічної масованої російської атаки на українські електростанції.

Такі ж обмеження продовжують діяти і на Харківщині та у Кривому Розі.

Працівники Укренерго закликають усіх споживачів ощадливо використовувати електроенергію.

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Очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі підтвердив застосування графіків аварійних відключень світла в області.

За його словами, надзвичайники розгорнули пункти незламності, куди можуть звернутися громадяни для того, щоб зарядити свої телефони та залишатися на зв’язку.

У Кременчуці згорнули два мобільні «пункти незламності»

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Філіп Пронін повідомляє, ща станом на зараз в області без світла перебувають понад 154 тисячі побутових споживачів та майже 9,5 тисячі юридичних.

Графіка відключень електроенергії кременчужанам не нададуть, бо вони — аварійні

У «Полтаваобленерго» раніше надавали роз’яснення щодо того, чому відсутній той самий «графік аварійних відключень» та чому неможливо попередити користувачів про розклад відключень заздалегідь.

— Сам графік являє собою перелік ліній електропередач із зазначеною по кожній лінії потужністю, яка повинна бути вимкнена по цьому графіку, у разі його застосування. Тобто фактично це не графік з розбивкою по датах чи по часу, а перелік ліній електропередач, які підлягають відключенню у разі надходження команди про застосування графіка, — пише «Полтаваобленерго».

Нагадаємо, сьогодні о 5 годині ранку кременчужани прокинулися від вибухів. Усього росіяни використали 99 засобів повітряного нападу. Повітряні сили знищили 58 шахедів та 26 ракет.

Під час цієї атаки сталося влучання у гідроелектростанцію у Кіровоградській області. Під час ранкового брифінгу керівник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік підтвердив цю інформацію.

Близько 9.30 у деяких районах Кременчука вимкнули електропостачання. «Полтаваобленерго» поки не попереджала про застосування графіків відключень.

Також внаслідок нічної атаки у Світловодській громаді пошкоджені приватні будинки.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчуцький район відключення електроенергії відключення світла Укренерго аварійне відключення
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