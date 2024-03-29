Внаслідок нічної атаки у Світловодській громаді є пошкодження приватних будинків та підприємства

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Пошкодження сталися у результаті падіння уламків та вибухової хвилі

Внаслідок нічної атаки армії РФ на Україну у Світловодській громаді на Кіровоградщині пошкоджень зазнали приватні будинки та підприємства. Про це пише Суспільне з посиланням на слова голови громади Андрія Маліцького.

— Вибуховою хвилею чи уламками пошкодило приватні будинки. Комісія обстежує пошкодження за заявами жителів. На 9.40 обстежили вісім будинків , — повідомив голова громади Андрій Маліцький Суспільному.

Поранених чи постраждалих немає, йдеться у матеріалі.

— Є незначні пошкодження — вікна й дахи. Комісія обрахує збитки, після чого за нашою місцевою програмою надання матеріальної допомоги, компенсуємо або надамо допомогу з відновлення майна, — додає голова громади.

Нагадаємо, у ніч на 29 березня кременчужани зранку чули вибухи — сталося влучання у гідроелектростанцію на Кіровоградщині. Атака була на обʼєкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Черкаській та Івано-франківській областях. Вночі над Україною Повітряні сили знищили 58 шахедів та 26 ракет.