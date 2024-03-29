Внаслідок нічної атаки у Світловодській громаді є пошкодження приватних будинків та підприємства

Внаслідок нічної атаки армії РФ на Україну у Світловодській громаді на Кіровоградщині пошкоджень зазнали приватні будинки та підприємства. Про це пише Суспільне з посиланням на слова голови громади Андрія Маліцького.
Поранених чи постраждалих немає, йдеться у матеріалі.
Нагадаємо, у ніч на 29 березня кременчужани зранку чули вибухи — сталося влучання у гідроелектростанцію на Кіровоградщині. Атака була на обʼєкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Черкаській та Івано-франківській областях. Вночі над Україною Повітряні сили знищили 58 шахедів та 26 ракет.
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