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Кременчук, Надзвичайні новини

Внаслідок нічної атаки у Світловодській громаді є пошкодження приватних будинків та підприємства

Сьогодні, 12:47 Переглядів: 1 019

 

Пошкодження сталися у результаті падіння уламків та вибухової хвилі

*фото ілюстративне

Внаслідок нічної атаки армії РФ на Україну у Світловодській громаді на Кіровоградщині пошкоджень зазнали приватні будинки та підприємства. Про це пише Суспільне з посиланням на слова голови громади Андрія Маліцького. 

— Вибуховою хвилею чи уламками пошкодило приватні будинки. Комісія обстежує пошкодження за заявами жителів. На 9.40 обстежили вісім будинків, — повідомив голова громади Андрій Маліцький Суспільному.

Поранених чи постраждалих немає, йдеться у матеріалі.

— Є незначні пошкодження — вікна й дахи. Комісія обрахує збитки, після чого за нашою місцевою програмою надання матеріальної допомоги, компенсуємо або надамо допомогу з відновлення майна, — додає голова громади.

Нагадаємо, у ніч на 29 березня кременчужани зранку чули вибухи — сталося влучання у гідроелектростанцію на Кіровоградщині. Атака була на обʼєкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Черкаській та Івано-франківській областях. Вночі над Україною Повітряні сили знищили 58 шахедів та 26 ракет.

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Автор: Роксолана Жукова
Теги: Кременчук війна надзвичайні новини обстріли атака
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