На Глобинщині родинам трьох загиблих військових передали нагороди

28 березня у Великокринківському будинку культури на Глобинщині родинам трьох загиблих військових передали державні нагороди. Про це повідомляють у пресслужбі Глобинської міської ради.
Указом Президента України сержанта Миколу Суховієнка нагородили орденом «За мужність» II ступеня. Рідним солдатів Олександра Гирмана і Василя Іващенка вручили ордени «За мужність» III ступеня.
Нагадаємо, днями загиблого воїна із Горішніх Плавнів Сергія Бутенка нагородили орденом «За мужність» посмертно.
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