На Глобинщині родинам трьох загиблих військових передали нагороди

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28 березня у Великокринківському будинку культури на Глобинщині родинам трьох загиблих військових передали державні нагороди. Про це повідомляють у пресслужбі Глобинської міської ради.

Указом Президента України сержанта Миколу Суховієнка нагородили орденом «За мужність» II ступеня. Рідним солдатів Олександра Гирмана і Василя Іващенка вручили ордени «За мужність» III ступеня.

— Наші земляки — мужні, відважні захисники — полягли на полі бою, захищаючи рідну землю від ворожої навали, відстоюючи незалежність і суверенність держави, прагнучи всім серцем зберегти й передати своїм дітям і онукам, всім прийдешнім поколінням прекрасну квітучу Україну, — пишуть у пресслужбі громади.

Нагадаємо, днями загиблого воїна із Горішніх Плавнів Сергія Бутенка нагородили орденом «За мужність» посмертно.