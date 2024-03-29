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Внаслідок нічної атаки є проблеми з електропостачанням деяких регіонах — прем'єр-міністр Шмигаль

Сьогодні, 19:33 Переглядів: 174

 

Україна почала імпортувати електроенергію із сусідніх країн  

Внаслідок чергової масованої ракетно-дронової атаки армії РФ по території України, що сталася вночі 29 березня, у деяких регіонах країни є проблеми з електропостачанням. Про це під час брифінгу повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, росіяни вкотре намагалися завдати шкоди енергетиці України. Енергосистема цілісна, але ситуація дуже непроста - проблеми з відсутністю електропостачання уже вирішують. У той же час почали імпортувати електроенергію із Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови для стабілізації системи.


Прем'єр-міністр наголошує, що сьогоднішні обстріли знову сильно пошкодили обладнання — росіяни цілилися як в об'єкти генерації електроенергії, так, а системи її розподілу.

Дуже важливо для всіх нас зараз зменшити споживання електроенергії. Це стосується особливо вечірніх годин. Всі служби працюють для подолання наслідків, — додав Шмигаль.

Також, за його словами, в Україні уже відновили частину об'єктів, які були пошкоджені під час ракетної атаки на минулому тижні.

Нагадаємо, сьогодні о 5 годині ранку кременчужани прокинулися від вибухів. Усього росіяни використали 99 засобів повітряного нападу. Повітряні сили знищили 58 шахедів та 26 ракет.

Під час цієї атаки сталося влучання у гідроелектростанцію у Кіровоградській області. Під час ранкового брифінгу керівник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік підтвердив цю інформацію.

Близько 9.30 у деяких районах Кременчука вимкнули електропостачання. «Полтаваобленерго» поки не попереджала про застосування графіків відключень.

Також внаслідок нічної атаки у Світловодській громаді пошкоджені приватні будинки.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: Денис Шмигаль електропостачання ракетна атака відключення електроенергії
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