Внаслідок нічної атаки є проблеми з електропостачанням деяких регіонах — прем'єр-міністр Шмигаль

Внаслідок чергової масованої ракетно-дронової атаки армії РФ по території України, що сталася вночі 29 березня, у деяких регіонах країни є проблеми з електропостачанням. Про це під час брифінгу повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, росіяни вкотре намагалися завдати шкоди енергетиці України. Енергосистема цілісна, але ситуація дуже непроста - проблеми з відсутністю електропостачання уже вирішують. У той же час почали імпортувати електроенергію із Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови для стабілізації системи.
Прем'єр-міністр наголошує, що сьогоднішні обстріли знову сильно пошкодили обладнання — росіяни цілилися як в об'єкти генерації електроенергії, так, а системи її розподілу.
Також, за його словами, в Україні уже відновили частину об'єктів, які були пошкоджені під час ракетної атаки на минулому тижні.
Нагадаємо, сьогодні о 5 годині ранку кременчужани прокинулися від вибухів. Усього росіяни використали 99 засобів повітряного нападу. Повітряні сили знищили 58 шахедів та 26 ракет.
Під час цієї атаки сталося влучання у гідроелектростанцію у Кіровоградській області. Під час ранкового брифінгу керівник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік підтвердив цю інформацію.
Близько 9.30 у деяких районах Кременчука вимкнули електропостачання. «Полтаваобленерго» поки не попереджала про застосування графіків відключень.
Також внаслідок нічної атаки у Світловодській громаді пошкоджені приватні будинки.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.