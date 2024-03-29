Внаслідок нічної атаки є проблеми з електропостачанням деяких регіонах — прем'єр-міністр Шмигаль

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Внаслідок чергової масованої ракетно-дронової атаки армії РФ по території України, що сталася вночі 29 березня, у деяких регіонах країни є проблеми з електропостачанням. Про це під час брифінгу повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, росіяни вкотре намагалися завдати шкоди енергетиці України. Енергосистема цілісна, але ситуація дуже непроста - проблеми з відсутністю електропостачання уже вирішують. У той же час почали імпортувати електроенергію із Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови для стабілізації системи.



