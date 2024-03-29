Де у Кременчуці 30 березня не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 19:05
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У суботу, 30 березня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Кооперативна, 1А;
- пров. Івана Підкови, 1/67;
- вул. Котляревського, 1-24;
- пров. Котляревського, 1-17;
- вул. Лебедина, 55-88/22;
- пров. Танковий, 2/9-20;
- вул. Каховська, 47;
- вул. Лугова, 38-52;
- пр-д Луговий, 4, 8, 12;
- вул. Раїси Кириченко, 101-108.
З 8.00 до 18.00
- вул. Володимира Івасюка, 34-50/10;
- пров. Докучаєва, 1А-6;
- пров. Мирний, 6/2-22;
- вул. Революціонерів, 1-2А;
- вул. Художня, 1/8-11;
- пров. Яблуневий, 7;
- пров. 1-й Ливарний;
- вул. Володимира Івасюка;
- пров. Докучаєва;
- пров. Івана Кожедуба;
- вул. Ковальська;
- наб. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Ливарна;
- пров. Ливарний;
- туп. Ливарний;
- вул. Лінійна;
- пров. Літописний;
- вул. Макаренка;
- пров. Мирний;
- пр. Михайла Старицького;
- вул. Павла Чубинського;
- пров. Петра Ракітіна;
- вул. Івана Приходька;
- пров. Тополевий;
- пров. Художній;
- вул. Художня;
- вул. Чумацький Шлях;
- пров. Яблуневий;
- пров. Івана Приходька;
- вул. Ковальська;
- вул. Олександрійська;
- пров. 1-й Ливарний, 3-9;
- вул. Володимира Івасюка, 1-32/3;
- пров. Докучаєва, 11;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
- вул. Ливарна, 1А-18;
- пров. Ливарний, 2-26;
- туп. Ливарний, 1-9.
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