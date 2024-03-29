Де у Кременчуці 30 березня не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 30 березня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 вул. Кооперативна, 1А;

пров. Івана Підкови, 1/67;

вул. Котляревського, 1-24;

пров. Котляревського, 1-17;

вул. Лебедина, 55-88/22;

пров. Танковий, 2/9-20;

вул. Каховська, 47;

вул. Лугова, 38-52;

пр-д Луговий, 4, 8, 12;

вул. Раїси Кириченко, 101-108. З 8.00 до 18.00 вул. Володимира Івасюка, 34-50/10;

пров. Докучаєва, 1А-6;

пров. Мирний, 6/2-22;

вул. Революціонерів, 1-2А;

вул. Художня, 1/8-11;

пров. Яблуневий, 7;

пров. 1-й Ливарний;

вул. Володимира Івасюка;

пров. Докучаєва;

пров. Івана Кожедуба;

вул. Ковальська;

наб. Лейтенанта Дніпрова;

вул. Ливарна;

пров. Ливарний;

туп. Ливарний;

вул. Лінійна;

пров. Літописний;

вул. Макаренка;

пров. Мирний;

пр. Михайла Старицького;

вул. Павла Чубинського;

пров. Петра Ракітіна;

вул. Івана Приходька;

пров. Тополевий;

пров. Художній;

вул. Художня;

вул. Чумацький Шлях;

пров. Яблуневий;

пров. Івана Приходька;

вул. Ковальська;

вул. Олександрійська;

пров. 1-й Ливарний, 3-9;

вул. Володимира Івасюка, 1-32/3;

пров. Докучаєва, 11;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;

вул. Ливарна, 1А-18;

пров. Ливарний, 2-26;

туп. Ливарний, 1-9.

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