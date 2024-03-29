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Кременчук, Воїни світла, Війна

У Горішніх Плавнях попрощалися із загиблим військовим Андрієм Титовим

Сьогодні, 18:24 Переглядів: 104

 

Після тривалого лікування військовий був демобілізований 

29 березня у Горішніх Плавнях попрощалися із полеглим воїном Андрієм Титовим. Про це повідомляють у телеграм-каналі «Горішні Плавні».

Під час прощальної промови міський голова Горішніх Плавнів Дмитро Биков розповів, що за освітою військовий був автослюсарем та після двох років строкової служби майже 26 років пропрацював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. 

До лав Збройних сил України Андрій Титов добровільно приєднався у березні 2022 року. У травні 2023 року військовий отримав поранення. Після тривалого лікування за висновками військово-лікарської комісії був демобілізований.

26 березня 2024 року командир стрілецького взводу старший сержант Збройних сил України Андрій Титов помер у лікарні Горішніх Плавнів.

— Вічна і світла пам’ять про земляка Андрія Титова назавжди збережеться в наших серцях, в історії нашої громади, у новітній історії України, — додав міський голова.

Поховали Андрія Титова на міському кладовищі у Горішніх Плавнях.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Горішні Плавні загиблий війна воїни світла Прощання поховання
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