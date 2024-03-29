У Горішніх Плавнях внаслідок негоди вітром пошкодило дах будинку

Сьогодні, 29 березня, у Горішніх Плавнях внаслідок поривів вітру під час негоди був пошкоджений дах одного із багатоквартирних будинків. Про це повідомляють у телеграм-каналі «Горішні Плавні».
Постраждав будинок на вулиці Озерній у мікрорайоні Золотнишине — вітром частково зруйнувало дах і фронтони.
На місці події уже проводяться роботи з ліквідації наслідків негоди.
Нагадаємо, на другу половину дня 29 березня на Полтавщині синоптики прогнозували штормове попередження, рівень небезпеки — І (жовтий).
Також у Кременчуці блискавка влучила у гараж — сталахнула пожежа.
Проте після рясного дощу над Кременчуком розкинулася яскрава подвійна веселка, яку бачили багато з містян.
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