У Горішніх Плавнях внаслідок негоди вітром пошкодило дах будинку

Сьогодні, 18:18 Переглядів: 104

Сьогодні, 29 березня, у Горішніх Плавнях внаслідок поривів вітру під час негоди був пошкоджений дах одного із багатоквартирних будинків. Про це повідомляють у телеграм-каналі «Горішні Плавні».

Постраждав будинок на вулиці Озерній у мікрорайоні Золотнишине — вітром частково зруйнувало дах і фронтони.

На місці події уже проводяться роботи з ліквідації наслідків негоди.

Нагадаємо, на другу половину дня 29 березня на Полтавщині синоптики прогнозували штормове попередження, рівень небезпеки — І (жовтий).

Також у Кременчуці блискавка влучила у гараж — сталахнула пожежа.

Проте після рясного дощу над Кременчуком розкинулася яскрава подвійна веселка, яку бачили багато з містян.