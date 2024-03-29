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Кременчук

У Горішніх Плавнях внаслідок негоди вітром пошкодило дах будинку

Сьогодні, 18:18 Переглядів: 104

 

На місці події фахівці ліквідовують наслідки пошкоджень

Сьогодні, 29 березня, у Горішніх Плавнях внаслідок поривів вітру під час негоди був пошкоджений дах одного із багатоквартирних будинків. Про це повідомляють у телеграм-каналі «Горішні Плавні».

Постраждав будинок на вулиці Озерній у мікрорайоні Золотнишине — вітром частково зруйнувало дах і фронтони.

На місці події уже проводяться роботи з ліквідації наслідків негоди.

Нагадаємо, на другу половину дня 29 березня на Полтавщині синоптики прогнозували штормове попередження, рівень небезпеки — І (жовтий). 

Також у Кременчуці блискавка влучила у гараж — сталахнула пожежа.

Проте після рясного дощу над Кременчуком розкинулася яскрава подвійна веселка, яку бачили багато з містян.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: телеграм-канал Горішні Плавні
Теги: Горішні Плавні погода вітер пошкоджене майно дах
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