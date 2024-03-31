Ракетні обстріли та їх наслідки, візит Проніна та відключення опалення у місті: головне за тиждень

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Чергова ракетна атака росіян по регіону, нові декларації посадовців та пряма трансляція «Кременчуцького Телеграфа» з лікарем, який переніс інсульт — ми зібрали для вас ТОП-10 новин Кременчука та Полтавщини, які ви могли пропустити

Цієї п’ятниці, 29 березня, близько 5.00 кременчужани прокинулися від вибухів. Армія РФ знову випустила на місто, регіон та всю Україну ракети й дрони. Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що в області влучань немає. Проте руйнувань зазнала сусідня Світловодська громада на Кіровоградщині. «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав для вас усю інформацію про цю ракетну атаку та її наслідки для Кременчука, Полтавщини та всієї України.

Скільки готівки та яку нерухомість задекларував за минулий рік головний освітянин Кременчука (спойлер — він працює на 5 роботах) — читайте у матеріалі журналістів.

Минулими вихідними у приміській маршрутці Кременчук-Мозоліївка один з пасажирів стріляв з пістолета, після чого втік. Про деталі події та чи знайшли винуватця — читайте у нашому матеріалі.

Також ще одна неприємна подія сталася цього тижня у маршрутці Кременчук-Світловодськ: водій відмовився їхати через Крюківський міст та не довіз пасажирів до кінцевої зупинки. Чим він це аргументував та чи відреагувало на подію керівництво водія — журналісти розбиралися.

До кінця 2024 року у Кременчуці планують замінити бордюри. Скільки на це міська влада збирається витратити та хто виконуватиме роботи — журналісти проаналізували публічні закупівлі. Проте у той же час кременчужани створили петицію щодо скасування тендерів. Чим таке рішення аргументують — читайте далі.

Також у Кременчуцькій громаді протягом трьох років планують збудувати нову систему оповіщення. У скільки грошей вона обійдеться, які населені пункти охопить та хто роботи фінансуватиме — ми зібрали для вас інформацію.

Цього тижня «Кременчуцький ТелеграфЪ» провів другий прямий ефір із серії стрімів на тему інсультів. Цього разу наживо про перенесену хворобу розповів керівник Кременчуцького шпиталю для ветеранів війни Микола Литвиненко. Переглянути запис прямої трансляції можна на платформах Youtube та Facebook. Запис першого прямого ефіру із Сергієм Миргородським, лікарем вищої категорії виїзної бригади Кременчуцької міської станції швидкої медичної допомоги, про методи профілактики, симптоми інсульту та дії медиків «швидкої» можете подивитись ТУТ.

27 березня народний депутат від Кременчука Юрій Шаповалов подав декларацію про свої доходи за 2023 рік. У порівнянні з 2022 роком, річна заробітна плата нардепа зросла на понад 200 тисяч гривень (з 396 219 грн до 606 596 грн). Що ще та на яку суму задекларував чиновник — читайте у матеріалі.

Також цього тижня голова правління ТДВ «Світловодське кар'єроуправління» Іван Марон розповів журналістам, що народний депутат України Юрій Шаповалов намагається через суд заволодіти активами підприємства. Що цьому передувало та чи дійсно існує загроза у гендиректора втратити компанію — у нашому матеріалі.

28 березня у Кам’янське водосховище біля Власівки випустили 4 тонни товстолоба та 920 кілограмів коропа. Зариблювати Дніпро зібралися представники рибного господарства, інспекції, очільник Кременчуцької військової адміністрації Олег Лєднік та голова Полтавської ОВА Філіп Пронін. Детальна інформація з місця події — у нашому репортажі.

Також після зариблення річки Пронін поспілкувався із журналістами та розповів, чи траплялися в області випадки перетину кордону ухилянтами за допомогою системи «Шлях», а також прокоментував, як у Кременчуці проходить мобілізація.

Із 28 березня у Кременчуці міська влада обіцяла завершити опалювальний сезон. Також цього дня містянам мали б почати вимикати і гарячу воду.

Однак громадяни почали масово повідомляти, що тепло в батареях і гаряча вода у кранах стали зникати ще 27 березня. «Кременчуцький ТелеграфЪ» вийшов на опитування та дізнався думку громадян стосовно цього.

Директор комунального підприємства «Кременчуцька телерадіокомпанія» Сергій Перепелятник у 2023 році заробив понад 1,1 млн гривень. Чи зросла зарплата очільника КТРК та які статки чоловік задекларував у попередні роки — ми зібрали для вас інформацію.

У результаті спецоперації у Києві та в Одесі затримали двох агентів ФСБ, які готували ракетні удари по військових частинах сил оборони та об’єктах енергетики й телекомунікацій у трьох регіонах, у тому числі й на Полтавщині. Ким були зловмисники та як почали співпрацювати з ворогом — читайте детальніше.

Співробітники СБУ затримали іще одну групу диверсантів — вони намагалися підірвати залізницю на Полтавщині. Хто керував злочинцями та яке покарання їх чекає — у нашому матеріалі.