Відзавтра у Кременчуці вимикатимуть гарячу воду

Відзавтра, 28 березня, у Кременчуці разом почнуть відключати гарячу воду побутовим споживачам. Рішення про це ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 26 березня.
Також завтра, окрім гарячої води, «Полтаватеплоенерго» закінчує опалювальний сезон та припиняє надання послуг теплопостачання мешканцям Кременчука.
Нагадаємо, що опалення у закладах освіти Кременчука почали вимикати опалення з 23 березня.
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