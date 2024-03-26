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З 28 березня у житлових будинках Кременчука планують вимкнути опалення

Сьогодні, 10:30 Переглядів: 534

 

Відповідний проєкт рішення виносять на засідання виконавчого комітету

У Кременчуці завершується опалювальний сезон. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Опалення у житлових будинках планують вимкнути 28 березня.

Відповідний проєкт рішення виносять на засідання виконавчого комітету.

Наразі від опалення вже відключили навчальні заклади міста, окрім гімназій №21, 7 та початкової школи №15, оскільки в них функціонують дитячі садочки.

Нагадаємо, що опалення у закладах освіти Кременчука почали вимикати опалення з 23 березня.

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Автор: Дарія Згура
Теги: опалення Кременчук опалювальний сезон 2023-2024
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