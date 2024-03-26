З 28 березня у житлових будинках Кременчука планують вимкнути опалення

У Кременчуці завершується опалювальний сезон. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Опалення у житлових будинках планують вимкнути 28 березня.
Відповідний проєкт рішення виносять на засідання виконавчого комітету.
Наразі від опалення вже відключили навчальні заклади міста, окрім гімназій №21, 7 та початкової школи №15, оскільки в них функціонують дитячі садочки.
Нагадаємо, що опалення у закладах освіти Кременчука почали вимикати опалення з 23 березня.
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