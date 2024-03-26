На війні загинув військовий з Кременчука Сергій Нажа

На російсько-українській війні загинув військовий із Кременчука Сергій Борисович Нажа. Про це повідомили на сторінці Департаменту соціального захисту населення Кременчука у Фейсбуці.
Сергій проходив військову службу з 4 липня 2023 року.
Загинув військовий 12 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Солодке, Донецької області.
У полеглого воїна лишилися батьки та брат.
Прощання та поховання Сергія Нажи відбудеться завтра, 27 березня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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