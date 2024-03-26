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Кременчук, Воїни світла

На війні загинув військовий з Кременчука Сергій Нажа

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 354

 

Прощання відбудеться завтра, 27 березня

На російсько-українській війні загинув військовий із Кременчука Сергій Борисович Нажа. Про це повідомили на сторінці Департаменту соціального захисту населення Кременчука у Фейсбуці.

Сергій проходив військову службу з 4 липня 2023 року.

Загинув військовий 12 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Солодке, Донецької області.

У полеглого воїна лишилися батьки та брат.

Прощання та поховання Сергія Нажи відбудеться завтра, 27 березня:

  • 11.00 відбудеться прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;
  • 12.00 прощання у Свято-Миколаївському соборі;
  • 13.00 виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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Автор: Дарія Згура
Теги: Прощання МПК війна поховання воїни світла
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