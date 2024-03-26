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Кременчук, Спорт

Кременчуцькі дзюдоїсти вибороли 10 медалей на змаганнях

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 94

 

23 березня, відбулася відкрита першість спортивного клубу «Кремень Дзюдо» серед юнаків та дівчат 2013-2014 та 2015-2016 років народження. Про це повідомили на сторінці клубу у Фейсбуці.

 

190 юних дзюдоїстів з Горішніх Плавнів, Полтави, Карлівки, Недогарок, Козельщини, Сум, Ромнів, Охтирки, Дніпра та клубів Кременчука взяли участь у змаганнях.

 

Дзюдоїсти СК «Кремень Дзюдо» вибороли 10 медалей:

 

  • 1 місце – Єгор Голощапов;
  • 2 місце – Андрій Єребакан, Ольга Мамон;
  • 3 місце – Степан Чернявський, Кирил Голощапов, Іван Ярмак, Поліна Сухаренко, Михайло Філоненко, Дар'я Пшенична, Іван Дрюпін.

 

Нагадаємо, як кременчуцькі спортсмени взяли 12 медалей на чемпіонаті області з дзюдо.

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Автор: Дарія Згура
Теги: дзюдо Кремень Дзюдо змагання
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