Кременчуцькі дзюдоїсти вибороли 10 медалей на змаганнях

23 березня, відбулася відкрита першість спортивного клубу «Кремень Дзюдо» серед юнаків та дівчат 2013-2014 та 2015-2016 років народження. Про це повідомили на сторінці клубу у Фейсбуці.
190 юних дзюдоїстів з Горішніх Плавнів, Полтави, Карлівки, Недогарок, Козельщини, Сум, Ромнів, Охтирки, Дніпра та клубів Кременчука взяли участь у змаганнях.
Дзюдоїсти СК «Кремень Дзюдо» вибороли 10 медалей:
Нагадаємо, як кременчуцькі спортсмени взяли 12 медалей на чемпіонаті області з дзюдо.
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