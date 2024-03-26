У Дмитрівському музеї проходить виставка «Картина в інтер’єрі сільського житла»

У Дмитрівському відділі краєзнавчого музею Горішніх Плавнів проходить виставка «Картина в інтер’єрі сільського житла». На ній представлено 22 експонати з місцевих фондів.
В експозиції — живописні та вишиті картини, репродукції ікон та відомих картин, які прикрашали стіни сільської оселі у XX столітті. Представлені роботи колись знаходилися в хатах Дмитрівки, Кияшків, Кузьменків, Підлужжя. Здебільшого ці картини походять із середини минулого сторіччя, є і такі, що датуються його початком.
Замовляти портрети у художників зазвичай селяни не мали змоги. Однак у фондах Дмитрівського відділу краєзнавчого музею Горішніх Плавнів є один портрет, виконаний для місцевого мешканця, на якому зображені дві дочки замовника.
Примітне місце в експозиції займає портрет Тараса Шевченка. Кобзаря вишила Лідія Бутенко із села Підлужжя, яка свого часу передала до музею кілька картин.
Є й досить професійна робота, яку, за словами завідувачки, виконав невідомий художник. На ній, скоріше за все, зображена місцева жителька Парасковія Попова, яка воювала на фронтах Другої світової. До музею цю картину передали люди, які купили хату після її смерті та наводили лад в оселі. Картинка на склі з невеличким натюрмортом, представлена на виставці, теж являє собою зразок давніх традицій. Вона належить до так званих «картинок-підкладок», вказує Оксана Прибутько.
Серед вишитих картин багато з так званим «баварським орнаментом», які полюбилися місцевим мешканцям. Зокрема, картини «Дівчина з оленем», «Хлопчик із собакою», «Побачення» висіли в кожній другій хаті в селі. Тільки зображень «Дівчини з оленем» в музеї чотири. Вони дещо відрізняються між собою, адже кожна вишивальниця додавала щось своє, використовувала різний колір ниток.
Виставка триватиме до 29 березня. Оксана Прибутько запрошує відвідати експозицію місцевих мешканців та гостей громади.
Джерело: «Хроніки тижня»
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