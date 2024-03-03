Кременчуцькі спортсмени взяли 12 медалей на чемпіонаті області з дзюдо

2 березня спортсмени клубу «Кремень Дзюдо» взяли 12 медалей різного ґатунку на чемпіонаті Полтавської області з дзюдо. Змагання проходили в Горішніх Плавнях серед двох вікових груп 2010-2011 та 2004-2009 р. н. Про це повідомляє СК «Кремень Дзюдо» на своїй Facebook-сторінці.
Імена кременчуцьких переможців:
1 місце: Євгенія Мамон, Марія Білан, Яніна Великотрав, Олександр Шульженко, Іван Лоїк
2 місце: Владислав Волоковий, Олександр Пашко, Вікторія Решетило
3 місце: Андрій Теркун, Валентин Матвієнко, В’ячеслав Гіглан, Віталіна Кравченко
Загалом участь у чемпіонаті взяли 150 дзюдоїстів з 9 міст області.
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