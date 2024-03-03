Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Спорт

Кременчуцькі спортсмени взяли 12 медалей на чемпіонаті області з дзюдо

Сьогодні, 12:10 Переглядів: 116

 

Загалом участь у чемпіонаті взяли 150 дзюдоїстів з 9 міст області

2 березня спортсмени клубу «Кремень Дзюдо» взяли 12 медалей різного ґатунку на чемпіонаті Полтавської області з дзюдо. Змагання проходили в Горішніх Плавнях серед двох вікових груп 2010-2011 та 2004-2009 р. н. Про це повідомляє СК «Кремень Дзюдо» на своїй Facebook-сторінці.

Імена кременчуцьких переможців:

1 місце: Євгенія Мамон, Марія Білан, Яніна Великотрав, Олександр Шульженко, Іван Лоїк

2 місце: Владислав Волоковий, Олександр Пашко, Вікторія Решетило

3 місце: Андрій Теркун, Валентин Матвієнко, В’ячеслав Гіглан, Віталіна Кравченко

Загалом участь у чемпіонаті взяли 150 дзюдоїстів з 9 міст області.

ПО ТЕМІ:

Кременчуцькі дзюдоїсти здобули призові місця на міжнародних та обласних змаганнях

0
Автор: Вероніка Білодід
Теги: дзюдо
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх