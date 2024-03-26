10 років на захисті України – кременчуцькі нацгвардійці вітають своїх побратимів

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Сьогодні, у потужного військового формування Сил оборони України, бійці якого воюють з російськими окупантами на передовій, перший ювілей - Національній гвардії України виповнилося 10 років

Відроджена у буремний час

Сьогодні, 26 березня, в Україні відзначають День Національної гвардії — 10 річницю від дня її створення. Відроджена у буремному 2014 році, НГУ продовжує виконувати своє основне завдання — захист держави та її громадян.

Національна гвардія України — це військове формування з правоохоронними функціями, що входить до складу Міністерства внутрішніх справ, а під час воєнного стану підпорядковується Головнокомандувачу ЗСУ. Вона бере участь у відсічі збройній агресії проти України у складі Сил оборони України разом із ЗСУ, СБУ та іншими силовими формуваннями.

Військові частини Національної гвардії, з яких найбільш відома — 12-та окрема бригада спеціального призначення «Азов», виконують бойові завдання на лінії зіткнення з ворогом та в тилу. Їх воїни прославилися своєю мужністю, сміливістю та самовідданістю. Велика частка захисників «Азовсталі» у Маріуполі, які тримали оборону у повному оточенні до 20 травня 2022 року, була зі складу бригади «Азов».

У Кременчуці також дислокується військова частина 3059, яка входить до складу Центрального оперативно-територіального об’єднання НГУ. Її бійці беруть участь у російсько-українській війні з 2014 року, боронять свободу та незалежність України, дають гідну відсіч ворогу.

Варто зазначити, що Національна гвардія України, як самостійна силова структура, існувала з 1991 по 2000 рік. У березні 2014 року, через загострення ситуації в Криму та у східних регіонах України, було прийняте рішення її відновити. Базою для формування НГУ стали підрозділи Внутрішніх військ МВС та добровольці — учасники Революції Гідності. Вже з квітня 2014 року особовий склад Нацгвардії у взаємодії зі ЗСУ брав участь в Антитерористичній операції.

Девіз Національної гвардії України — «Мужність. Честь. Закон».

Нацгвардійці нищать ворога

Напередодні Дня Національної гвардії України міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, скільки ворожої техніки знищили бійці НГУ лише за минулий тиждень:

36 танків

68 одиниць бронетехніки

80 автівок окупантів

83 артилерійських систем

4 одиниці інженерної техніки

4 засоби РЕБ

— Також вражені 26 бліндажів з особовим складом противника. Окупантів ліквідовано. Знищуємо ворогів до останнього. Ворог хоче зламати нас. Та своїми атаками добивається лише зворотного — все більше люті у наших воїнів, зокрема Національної гвардії України, — написав очільник МВС у своєму написав очільник МВС у своєму Telegram-каналі

Нацгвардійці захищають Кременчук

«Кременчуцький ТелеграфЪ» привітав з професійним святом воїнів-нацгвардійців з Кременчука, які з перших днів російсько-української війни захищають Україну від російської агресії. Нацгвардійці військової частини 3059 брали участь у боях з ворогом на передньому краї, а зараз виконують бойові завдання по захисту важливих об’єктів на території Полтавщини, зокрема боронять небо над Кременчуком у складі мобільних вогневих груп.

Про це нашому виданню розповів заступник командира батальйону по роботі з особовим складом майор Олександр Курочкін.

— Зараз головне завдання, що стоїть перед нами — захист Кременчука та району. Ці завдання наші бійці виконують. Морально-психологічний стан нацгвардійців — високий. Ми готові битися до повної Перемоги, — заявив офіцер.

Нагадаємо, під час повітряної атаки у ніч на 23 березня кременчуцькі нацгвардійці знищили ворожий БпЛА. Про це повідомила пресслужба військової частини 3059 Національної гвардії України.

— По отриманню команди на зайняття позиції, вогнева група почала відпрацьовувати по літаючому обʼєкту. Завдяки успішній та злагодженій роботі, наша група не дозволила влучання по інфраструктурі, цим саме збивши ворожий БпЛА, — прокоментував нічну роботу своєї вогневої групи гвардієць на псевдо Бізон.

Учора вночі нацгвардійці з Кременчука знищили російський БпЛА

Він був справжнім патріотом

Учора, 25 березня, у Кременчуці відкрили меморіальну дошку на честь полеглого військовослужбовця, кавалера ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня майора Ігоря Пугача. Довгий час він проходив службу у складі військової частини 3059 — з перших днів її створення. Пройшов шлях від солдата до офіцера.

— Я тут з 1999 року. Пройшов шлях від солдата до офіцера. Ми вже неодноразово приймали поповнення. Свого часу виховували правоохоронців, а тепер у зв’язку з війною — захисників, — розповідав у спілкуванні з Телеграфом у 2016 році командир Ігор Пугач.

Загалом військовій службі, справі усього свого життя Ігор Пугач віддав 22 роки.

Хто такий Ігор Пугач на честь якого назвали вулицю у Кременчуці

Про військовий шлях полеглого товариша розповів Володимир Поляков, голова Координаційного центру об'єднань ветеранів АТО:

— Від початку війни у 2014 році Ігор завжди був перший. Брав участь у тяжких боях за Донеччину, кожного дня виборюючи свободу своєї держави.

Ігор Пугач неодноразово брав участь в АТО та ООС. А на початку повномасштабного вторгнення він очолив один з бойових батальйонів Національної гвардії України, де у ролі командира виконував усі поставленні завдання разом зі своїми підлеглими.

Майор Пугач загинув 29 червня 2022 року на Харківському напрямку.

«Він був справжнім патріотом»: у Кременчуці відкрили меморіальну дошку Ігорю Пугачу

Ветеран-гвардієць згадує бойове минуле

Спогадами про службу у військовій частині 3059 з «Кременчуцьким Телеграфом» поділився ветеран НГУ, колишній заступник командира цієї військової частини підполковник запасу Микола Шишко. Він проходив службу у військовій частині 3059 з січня 2017 по червень 2020 року. Має 34 роки військової вислуги.

— До Нацгвардії мене перевели з ДШВ ЗСУ у червні 2015-го. Спершу служив у Кривому Розі — у 21-й бригаді НГУ. Там ми сформували звідну батальйонно-тактичну групу. Мене призначили її командиром й 15 серпня 2015 року разом з комбригом ми завели її у зону АТО. Там виконували завдання по жовтень 2016-го, — розповів Микола Шишко.

Після переведення до Кременчука у 2017 році Микола Шишко ще тричі очолював підрозділи військової частини 3059, які виконували бойові завдання в зоні проведення АТО/ООС.

— Ми вели боротьбу з російськими ДРГ, охороняли та прикривали стратегічні об’єкти, зокрема склади боєприпасів, від ворожих БПЛА, забезпечували прикриття під час ротації підрозділів на лінії зіткнення, несли службу на блок-постах від Волновахи до Авдіївки, — додав він.

У цей час разом з Миколою Шишко бойові завдання на Донбасі виконував Ігор Пугач.

— Він був дуже відповідальний, мужній, хоробрий офіцер. Завжди йшов попереду та вів за собою своїх підлеглих. Він був начальником штабу — першим заступником командира ротної тактичної групи, якою я тоді командував, - згадав офіцер про свого полеглого побратима.

Микола Шишко також зауважив, що у лавах військової частини 3059 ще залишаються ветерани. Один із них — заступник командира батальйону майор Сергій Лисиця. У липні цього року йому має виповнитися 60 років.

Цей офіцер створював військову частину 3059 разом з першим командиром цієї частини полковником Віктором Головченко. У 2000 році звільнився з військової служби, а у 2016 році повернувся до лав НГУ та брав участь в АТО. У 2018 році знову звільнився, а з початком повномасштабного вторгнення у 2022 році втретє добровільно повернувся на військову службу і зараз виконує бойові завдання.

— Його вік не завадив цьому офіцеру у важкий час стати на захист України. Цей ветеран — гідний приклад для нашої молоді. Мені приємно згадувати роки служби разом із ним, — зауважив Микола Шишко.

Кременчужанин з «Азову» вітає та підтримує побратимів

«Кременчуцький ТелеграфЪ» розповідав, про відомого у Кременчуці шеф-кухара топових ресторанів Сергія Лиходія, який добровільно прийшов до військкомату на третій день війни, повернувшись з Іспанії.

Він майже два роки відслужив у лавах ЗСУ та Національної гвардії України. А з червня по грудень 2023 року йому довелося воювати з росіянами на Сході країни у складі 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» і разом з побратимами тримати оборону у Серебрянському лісництві на стику Донецької та Луганської областей.

Лиходій повернувся з Іспанії, змінив пательню та баняки на зброю, і разом з братами пішов захищати Україну

— Про «Азов» та Нацгвардію у мене лише приємні спогади. Сумую за своїми побратимами. Хочу з ними зустрітися. Допомагаю їм, чим можу. Нещодавно відправив до свого підрозділу 10 ношів для евакуації поранених. Вітаю усіх нацгвардійців. Слава Героям! — розповів Сергій Лиходій.

Він звільнився з військової служби у грудні минулого року за сімейними обставинами — у Сергія народилася третя дитина.

За 10 років нацгвардійці довели, що наша територія недоторканна і битися вони будуть до останнього. Їм не потрібна мотивація, щоб захищати українську землю, свій дім та свої сім’ї. Вони ніколи не примиряться з чужинцями, які прийшли на нашу землю зі зброєю в руках.

Пам’ятаємо, пишаємося, дякуємо!

«Кременчуцький ТелеграфЪ» вітає наших захисників — воїнів-гвардійців з Днем Національної гвардії України!

Нагадаємо, 25 березня у холі палацу культури «Кредмаш» відкрилася виставка «Азов. Янголи Маріуполя», яку до нашого міста привезла громадська організація «Серце назовні». В експозиції — фотографії з біографіями бійців бригади «Азов», яких вже немає в живих. Авторка виставки — Віра Литвиненко, 27-річний син якої загинув в Маріуполі. В експозиції — понад 200 фотографій з біографіями бійців, яких вже немає в живих. Наймолодшому було лише 18 років…