Кого не можна забронювати та чи видає ТЦК дозволи на перетин кордону – речник Полтавського ОТЦК

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Дозволи на перетин кордону військовозобов’язаними в ТЦК та СП не видають

Речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Роман Істомін в інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» розповів, чому не можна забронювати деяких військовозобов’язаних та як на це впливає їхня військово-облікова спеціальність (ВОС).

За його словами, питання бронювання військовозобов’язаних регулюються відповідним порядком, який затверджений постановою Кабміну № 76 від 27 січня 2023 року. Цим документом також визначені критерії підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

— Що стосується ТЦК та СП — бронюванням ми займалися до повномасштабного російського вторгнення. Зараз, в умовах воєнного стану, бронюванню підлягають громадяни, які працюють на критично важливих підприємствах, і цим займається Міністерство економіки. Насправді там цілий процес, але якщо коротко — висновок дає саме це міністерство. Отже, бронюванням займається Мінекономіки після погодження списків на бронювання з Генштабом ЗСУ, — пояснив представник Полтавського обласного ТЦК.

Роман Істомін також зазначив, що військово-облікова спеціальність дійсно впливає на можливість бронювання військовозобов’язаного.

— Є список ВОС, які не підлягають бронюванню. Це переважно спеціальності, що стосуються ракетних та танкових військ, снайпери, Повітряні сили та деякі інші спеціальності, — сказав він.

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Відповідаючи на питання, хто видає дозволи на перетин кордону, скільки їх було видано за останній рік та чи були випадки неповернення з-за кордону, Роман Істомін зауважив, що дозволи на перетин кордону військовозобов’язаними в ТЦК та СП не видають.

— Контролем громадян при перетині кордону займається ДПСУ. ТЦК та СП дотичне до цього процесу лише тим, що згідно з чинним законодавством при перетині кордону у військовозобов’язаного мають бути військово-облікові документи з відмітками ТЦК та СП. А окремих дозволів на перетин кордону ми нікому не видаємо, — пояснив він.

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