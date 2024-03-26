Кого не можна забронювати та чи видає ТЦК дозволи на перетин кордону – речник Полтавського ОТЦК

Речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Роман Істомін в інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» розповів, чому не можна забронювати деяких військовозобов’язаних та як на це впливає їхня військово-облікова спеціальність (ВОС).
За його словами, питання бронювання військовозобов’язаних регулюються відповідним порядком, який затверджений постановою Кабміну № 76 від 27 січня 2023 року. Цим документом також визначені критерії підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.
Роман Істомін також зазначив, що військово-облікова спеціальність дійсно впливає на можливість бронювання військовозобов’язаного.
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Відповідаючи на питання, хто видає дозволи на перетин кордону, скільки їх було видано за останній рік та чи були випадки неповернення з-за кордону, Роман Істомін зауважив, що дозволи на перетин кордону військовозобов’язаними в ТЦК та СП не видають.
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Нагадаємо, Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк звернувся до українців із закликом «не здаватись без бою» та написав на своїй сторінці у Фейсбук чому за допомогою самих українців росіяни можуть завдати нам поразки.
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