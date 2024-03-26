Сьогодні поблизу Кременчука пролунає технічний вибух

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Сьогодні, 26 березня, о 12.00 у карʼєрі Ferrexpo відбудеться контрольований технічний вибух. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

«Зберігайте спокій та попередьте своїх близьких», — йдеться в повідомленні.

Якщо у зазначений час буде оголошена повітряна тривога, вибух перенесуть на час після закінчення тривоги або інші дати. Ferrexpo додатково надасть інформацію з цього приводу, якщо буде необхідність.

Нагадаємо, що у 2022 році Ferrexpo забезпечила $182 мільйони доходу місцевим і регіональним постачальникам.



