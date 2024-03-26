Сьогодні поблизу Кременчука пролунає технічний вибух

Зберігайте спокій!
Сьогодні, 26 березня, о 12.00 у карʼєрі Ferrexpo відбудеться контрольований технічний вибух. Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Якщо у зазначений час буде оголошена повітряна тривога, вибух перенесуть на час після закінчення тривоги або інші дати. Ferrexpo додатково надасть інформацію з цього приводу, якщо буде необхідність.
Нагадаємо, що у 2022 році Ferrexpo забезпечила $182 мільйони доходу місцевим і регіональним постачальникам.
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