Янголи, які захищають нас з небес: у Кременчуці відкрилася виставка, присвячена загиблим азовцям

В експозиції — понад 200 фотографій з біографіями бійців, яких вже немає в живих. Наймолодшому було лише 18 років
25 березня у холі палацу культури «Кредмаш» відкрилася виставка «Азов. Янголи Маріуполя», яку до нашого міста привезла громадська організація «Серце назовні». В експозиції — фотографії з біографіями бійців бригади «Азов», яких вже немає в живих. Авторка виставки — Віра Литвиненко, 27-річний син якої загинув в Маріуполі.
У 2022 році почалася робота зі збору інформації, яка лягла в основу виставки. Вона продовжується і донині. Вперше виставку «Азов. Янголи Маріуполя» експонували 14 жовтня 2022 року, у День захисників і захисниць України, на Софіївській площі Києва. Наймолодшому з-поміж тих, про кого розповідає ця виставка, було всього 18 років.
В експозиції — понад 200 фотографій загиблих захисників Маріуполя, та це не всі люди, які там віддали своє життя за свободу.
Вона нагадала присутнім, що у Маріуполі воїнам «Азову» довелося воювати без зброї, постачання боєкомплектів, ліків, їжі, а наприкінці — навіть без води.
На стендах є інформація нагороди бійців. Біографії азовців подані двома мовами — українською та англійською. Зараз йде переклад біографій загиблих Героїв «Азову» на чеську, німецьку мови, бо у планах, щоб про них та про правдиву історію війни в Україні знали за кордоном.
Ця виставка — не лише для того, щоб зберегти пам’ять тих, кого немає в живих, а й для того, щоб розповісти правду про Героїв і спростувати російську пропаганду. Адже російська пропаганда намагається дискредитувати азовців, про них знімають неправдиві пропагандистські ролики, розповідають, нібито нацисти і фашисти бігають вулицями українських міст і селищ.
На стендах можна побачити обличчя наших земляків — кременчужанина, Героя України Максима Кагала з позивним «Пістон», полтавки Наталії Стребкової з позивним «Зоряна», світловодчанки Юлії Зубченко з позивним «Сирена» та інших.
Мати кременчужанина Максима Кагала Тетяна, яка допомагала з організацією виставки у Кременчуці, розповіла, що сьогодні, 25 березня, рівно два роки, як у бою за Маріуполь загинув її син.
Жінка зазначила, що Максим був вмотивованим, сильним воїном, а також доброю дитиною. Він займався спортом, міг мати гарну спортивну кар'єру, але вибрав інший шлях — захищати Батьківщину. За словами Тетяни Кагал, Максим завжди казав, що все буде добре і заспокоював її.
Віра Литвиненко (зліва) та Тетяна Кагал (справа)
А от сину організаторки виставки Віри Литвиненко Владиславу з позивним «Вектор» сьогодні, 25 березня, мало виповнитися 30 років. Але йому назавжди залишиться 27… Хлопець 2 дні не дожив до свого 28-річчя.
Військовий з позивним «Доцент» під час відкриття виставки розповів:
– «Азов» починався з невеличкої групи однодумців, націоналістів, ідеалістів. Це був партизанський загін, як називали себе хлопці, «чорний корпус» або іронічно «арматурні війська». Тому що зброї не було у цих хлопців, які йшли спочатку боронити Харківщину, а потім з примітивною зброєю відбивали у російських диверсантів, покидьків автомати і кулемети.
5 травня 2014 року постав батальйон «Азов», який виріс до полку, і у лавах якого служили і служать кращі люди нашої нації.
20 травня 2022 року 2,5 тисячі військових «Азову» вийшли в полон, перед цим знищивши документи і зброю. Зараз близько 700 азовців і досі залишаються у полоні.
Виставка триватиме ще два тижні з можливим продовженням.
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