Кременчужан запрошують до міської художньої галереї на відкриття трьох виставок (афіша)

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29 березня у Кременчуцькій міській художній галереї відбудеться відкриття трьох виставок. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

У великій залі галереї відвідувачі зможуть побачити персональну виставка «Без меж…» художниці із Горішніх Плавнів Світлани Галки, а у малій залі експонуватиметься персональна виставка кременчуцької художниці Валентини Линник «За покликом душі».

На стендах у галереї розміщуватиметься філателістична виставка «Україна — космічна держава», присвячена Всесвітньому дню авіації і космонавтики та дню працівників ракетно-космічної галузі. Усі експонати цієї виставки — із приватної колекції Валерія Тімохова.

Відкриття виставок відбудеться у п’ятницю, 29 березня, о 15.00

Графік роботи художньої галереї:

вівторок — п’ятниця: 11.00-18.00;

субота — неділя: 11.00-18.30.

Вхід на виставки вільний.