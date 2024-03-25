29 березня у Кременчуцькій міській художній галереї відбудеться відкриття трьох виставок. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
У великій залі галереї відвідувачі зможуть побачити персональну виставка «Без меж…» художниці із Горішніх Плавнів Світлани Галки, а у малій залі експонуватиметься персональна виставка кременчуцької художниці Валентини Линник «За покликом душі».
На стендах у галереї розміщуватиметься філателістична виставка «Україна — космічна держава», присвячена Всесвітньому дню авіації і космонавтики та дню працівників ракетно-космічної галузі. Усі експонати цієї виставки — із приватної колекції Валерія Тімохова.
Відкриття виставок відбудеться у п’ятницю, 29 березня, о 15.00
Графік роботи художньої галереї:
Вхід на виставки вільний.
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