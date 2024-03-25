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Кременчук, Культура, Афіша

Кременчужан запрошують до міської художньої галереї на відкриття трьох виставок (афіша)

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 113

 

Вхід на виставки вільний

29 березня у Кременчуцькій міській художній галереї відбудеться відкриття трьох виставок. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

У великій залі галереї відвідувачі зможуть побачити персональну виставка «Без меж…» художниці із Горішніх Плавнів Світлани Галки, а у малій залі експонуватиметься персональна виставка кременчуцької художниці Валентини Линник  «За покликом душі».

На стендах у галереї розміщуватиметься філателістична виставка «Україна — космічна держава», присвячена Всесвітньому дню авіації і космонавтики та дню працівників ракетно-космічної галузі. Усі експонати цієї виставки — із приватної колекції Валерія Тімохова.

Відкриття виставок відбудеться у п’ятницю, 29 березня, о 15.00

Графік роботи художньої галереї:

  • вівторок — п’ятниця: 11.00-18.00;
  • субота — неділя: 11.00-18.30.

Вхід на виставки вільний.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: художня галерея виставка відкриття афіша
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