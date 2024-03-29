Водій маршрутки Кременчук-Світловодськ відмовився перевозити людей через Крюківський міст

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 186

За словами пасажирки маршрутки, водій вдруге не довозить людей до кінцевої зупинки.

Сьогодні, 29 березня, до редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася жінка, яка стверджує, що водій маршрутки Кременчук-Світловодськ, яка прямує через Білецьківку відмовився везти людей через Крюківський міст.

«Вчора, 28.03.24, о 19:15 моя мама сіла в маршрутку Світловодськ-Кременчук через Білецьківку (ТОВ АТП 15307, у м. Кременчук). З нею їхали ще 2 жінки з валізами, всі до залізничного вокзалу Кременчука. Водій доволі швидко доїхав до району коледжу Остроградського і зупинився зі словами: «у меня тормоза плохо работают, я не поеду на мост, поэтому выходите и доезжайте сами», — пише жінка.

Як стверджує скаржниця, водій вдруге дозволяє собі не довозити пасажирів до кінцевого пункту призначення, а саме — до Автовокзалу. Повертати повну вартість квитка водій відмовився.

«На резонне питання щодо повернення грошей за «недопроїзд» сказав, що може повернути лише 6 грн, але як це можливо, якщо проїзд на маршрутці з Крюкова до центру міста коштує 15-20 грн, а тролейбус 10 грн? А коли одна жінка намагалася сфотографувати номер автобуса, він почав кричати їй та погрожувати. Кілька днів тому він вчинив так само», — обурюється жінка.

«Кременчуцький Телеграф» намагався зв’язатися з керівництвом ТОВ АТП 15307, але жоден з контактних номерів підприємства недійсний. Контактний номер редакції «Кременчуцького Телеграфа» активний: 068-640-44-48. Керівництво може зв’язатися з редакцією та надати свої коментарі щодо інциденту.

Нагадаємо, 23 березня у Кременчуці пасажир маршрутки стріляв у салоні, а потім утік. Стався інцидент у маршрутці Кременчук-Мозоліївка.