Водій маршрутки Кременчук-Світловодськ відмовився перевозити людей через Крюківський міст

За словами пасажирки маршрутки, водій вдруге не довозить людей до кінцевої зупинки.
*фото ілюстративне
Сьогодні, 29 березня, до редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася жінка, яка стверджує, що водій маршрутки Кременчук-Світловодськ, яка прямує через Білецьківку відмовився везти людей через Крюківський міст.
Як стверджує скаржниця, водій вдруге дозволяє собі не довозити пасажирів до кінцевого пункту призначення, а саме — до Автовокзалу. Повертати повну вартість квитка водій відмовився.
«Кременчуцький Телеграф» намагався зв’язатися з керівництвом ТОВ АТП 15307, але жоден з контактних номерів підприємства недійсний. Контактний номер редакції «Кременчуцького Телеграфа» активний: 068-640-44-48. Керівництво може зв’язатися з редакцією та надати свої коментарі щодо інциденту.
Нагадаємо, 23 березня у Кременчуці пасажир маршрутки стріляв у салоні, а потім утік. Стався інцидент у маршрутці Кременчук-Мозоліївка.
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