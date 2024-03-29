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У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрили виставку, присвячену Всесвітнім дням птахів та Землі

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 119

Виставка триватиме протягом квітня

29 березня у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрили нову експозицію «Пташине співоче сузір’я», присвячену Всесвітньому Дню птахів та Всесвітньому Дню Землі. Заклад представив свою орнітологічну колекцію, яка містить як і реалістичні фігурки птахів, так і витвори мистецтва, які містять зображення птахів, передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа».

 

Як розповідає заступниця директора з наукової роботи у краєзнавчому музеї Ірина Соколова, здавна українське суспільство використовувало символ птаха, яке демонструє їх ставлення до природи. Так, наприклад, на виставці представили розшиті рушники, різьблення по дереву, розписані вироби, фігурки з тіста. 

Виставка триватиме протягом квітня. Музей знаходиться за адресою: вул. Ігоря Сердюка, 2 і працює за таким графіком: середа-неділя з 9.00 до 16.30).

Нагадаємо, до 30 квітня у краєзнавчому музеї триватиме міжнародна виставка «Це графіка».


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Автор: Вероніка Білодід
Теги: виставка музей
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