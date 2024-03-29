На Полтавщині судили двох кримчан, які воювали проти Збройних сил України

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Чоловіків визнали винними у державній зраді та засудили до 15 років ув'язнення

На Полтавщині засудили до 15 років за ґратами двох кримчан, які на Запорізькому напрямку воювали проти Збройних сил України. Про це пишуть у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

У суді прокурори довели, що у жовтні 2022 року чоловіки добровільно пішли на службу до 1152 мотострілкового полку 47 мотострілкової дивізії Південного військового округу Збройних сил РФ. Після тренувань на російському полігоні вони воювали на Запорізькому напрямку та брали участь в окупації територій України Росією.

Один із засуджених був стрілком, а також облаштовував інженерно-фортифікаційні укріплення на аеродромі у Бердянську. Ще один чоловік був заступником командира взводу та брав участь в утримуванні бойових позицій армії РФ.

У грудні 2023 року українські військовослужбовці взяли чоловіків у полон.

Суд визнав підозрюваних винними у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та добровільній участі громадянина України в збройному формуванні держави-агресора (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Обом чоловікам присудили 15 років ув'язнення з конфіскацією всього майна.

Нагадаємо, нещодавно співробітники Служби Безпеки України затримали агентурну групу ФСБ, яка готувала ракетні удари по Полтавщині.