Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині судили двох кримчан, які воювали проти Збройних сил України

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 177

 

Чоловіків визнали винними у державній зраді та засудили до 15 років ув'язнення

На Полтавщині засудили до 15 років за ґратами двох кримчан, які на Запорізькому напрямку воювали проти Збройних сил України. Про це пишуть у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

У суді прокурори довели, що у жовтні 2022 року чоловіки добровільно пішли на службу до 1152 мотострілкового полку 47 мотострілкової дивізії Південного військового округу Збройних сил РФ. Після тренувань на російському полігоні вони воювали на Запорізькому напрямку та брали участь в окупації територій України Росією.

Один із засуджених був стрілком, а також облаштовував інженерно-фортифікаційні укріплення на аеродромі у Бердянську. Ще один чоловік був заступником командира взводу та брав участь в утримуванні бойових позицій армії РФ.

У грудні 2023 року українські військовослужбовці взяли чоловіків у полон.

Суд визнав підозрюваних винними у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та добровільній участі громадянина України в збройному формуванні держави-агресора (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Обом чоловікам присудили 15 років ув'язнення з конфіскацією всього майна.

Нагадаємо, нещодавно співробітники Служби Безпеки України затримали агентурну групу ФСБ, яка готувала ракетні удари по Полтавщині.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська обласна прокуратура
Теги: Полтавщина державна зрада суд прокуратура Полтавщини
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх