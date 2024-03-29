У Кременчуці на перехресті зіткнулися два легковики

Сьогодні, 17:38 Переглядів: 247

Сьогодні, 29 березня, близько 17.20 у Кременчуці на перехресті вулиць Івана Мазепи та Лейтенанта Покладала сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили очевидці з місця події.

За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення ніхто не постраждав.

Рух на перехресті частково ускладнений.

Офіційної інформації про подію від правоохоронців поки що немає.

Нагадаємо, сьогодні на Полтавщині п'яний водій на автомобілі злетів у кювет.







