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Освіта

Учні ЗОШ №6 школи Горішніх Плавнів дізналися секрети успішної кар'єри від фахівців компанії Ferrexpo

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 76 Партнерський проєкт

Зустріч з фахівцями компанії Ferrexpo стала для учнів не тільки можливістю дізнатися про різноманітні професії в гірничодобувній промисловості, а й важливим кроком у виборі майбутнього напрямку у навчанні та кар'єрному розвитку

У світі, де конкуренція на ринку праці зростає з кожним днем, вибір правильної професії стає ключем до успіху в подальшому житті. Саме це спонукало фахівців центру технічної експертизи компанії Ferrexpo на організацію профорієнтаційної зустрічі з дев’ятикласниками шостої школи Горішніх Плавнів у рамках проєкту «Жива бібліотека».

Основною метою заходу було надати учням можливість безпосередньо поспілкуватися з фахівцями компанії та дізнатися про затребувані нині професії та перспективи їх подальшого розвитку. Захід відбувся у форматі дискусії, де як досвідчені фахівці, так і студенти політехнічного коледжу, які лише розпочинають свій шлях в обраній галузі, поділилися своїми знаннями та досвідом.

Ростислав та Андрій, студенти Політехнічного коледжу КрНУ імені Михайла Остроградського, з ентузіазмом розповіли школярам про переваги вступу до їхнього навчального закладу. Вони поділилися власним досвідом навчання та можливостями, які відкриваються для молоді у сфері технічних спеціальностей.

Зустріч з фахівцями компанії Ferrexpo стала для учнів не тільки можливістю дізнатися про різноманітні професії в гірничодобувній промисловості, а й важливим кроком у виборі майбутнього напрямку у навчанні та кар'єрному розвитку.
Організатори події вірять, що спілкування з досвідченими фахівцями та студентами-практикантами допоможе учням зробити виважений та правильний вибір щодо своєї майбутньої професійної діяльності та відкриє нові можливості для особистого зростання та розвитку.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo
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