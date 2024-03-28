«Шаповалов хоче забрати кар'єр», — гендиректор «Світловодського кар'єроуправління»

Сьогодні, 14:42 Переглядів: 513 Коментарів: 1

За словами Івана Марона, Юрію Шаповалову нині належить 25% уставного фонду підприємства, за що народний депутат обіцяв придбати техніку та забезпечити підприємство коштами. Зараз у суді нардеп намагається забрати кар'єр у свою власність, стверджує Іван Марон

Сьогодні, 28 березня, голова правління ТДВ «Світловодське Кар'єроуправління» Іван Марон розповів журналістам, що народний депутат України Юрій Шаповалов намагається через суд заволодіти активами ТДВ «Світловодське Кар'єроуправління».

— У 2017 році Юрій Шаповалов приїхав, і запропонував співпрацю. Я відписав 25% уставного фонду. За 25% уставного фонду він підписав меморандум, що повністю дає обладнання кар'єроуправлінню. Дробілки, машини, бульдозери, навантажувач, сплачує за нову ліцензію та по 500 тисяч гривень надає щомісяця, поки не запустимо роботу. З цього майже нічого не зроблено. Дав два старих бульдозери, два навантажувачі й один насос, — розповів Іван Марон.

За словами керівника підприємства, Юрій Шаповалов намагається заволодіти підприємством повністю.

— Коли я відписав 25% уставного фонду, йому стало мало, давайте 50%. І дійшло до анонімок, скарг. Зараз йде суд. Шаповалов хоче забрати кар'єр. Йому вже й 50% не треба, потрібно всі 100%. Ми качаємо воду з кар'єроуправління, у нас для цього стоїть 12 насосів. Три насосні станції. Ми працюємо на глибині 100 метрів нижче рівня Дніпра. Приток води кожної доби 44 тисячі кубів, їх треба відкачувати. Для цього нам потрібні були кошти. Зараз ми працюємо, намагаємося справлятися самі. Справу розглядає господарський суд Кіровоградської області, — констатує Іван Марон.

Як розповів журналістам керівник «Світловодського Кар'єроуправління», для нього зараз існує загроза втратити підприємство.

— Тепер як суд вирішить. Якщо на одних емоціях можна забрати кар'єр, то можна і забрати. Нічого не інвестував він. Заплатив 1 мільйон 250 гривень в уставний фонд Мовчан. Це його родич. Він на сестрі Шаповалова одружений. Це його жінка Мовчана. Шаповалов підписав меморандум, підписав угоду, а сам останні справи доручив Мовчану, своєму родичу, — зазначив Іван Марон.

Нагадаємо, котедж на березі Дніпра, дохід у понад 10 млн грн: що задекларував нардеп від Кременчука Юрій Шаповалов.