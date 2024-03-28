«Перекосів немає»: Полтавська ОВА розповіла, як у Кременчуці триває мобілізація

Наразі у Кременчуці, як загалом по всій Полтавській області, заходи з мобілізації проходять у плановому порядку і однаково для всіх. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін, відповідаючи на питання «Кременчуцького Телеграфа» 28 березня.
Нагадаємо, «Кременчуцький ТелеграфЪ» взяв ексклюзивне інтерв’ю у речника Полтавського обласного ТЦК Романа Істоміна. Військовий розповів про мобілізацію, ухилянтів, жінок в армії та російські фейки і наративи.
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