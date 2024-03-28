«Перекосів немає»: Полтавська ОВА розповіла, як у Кременчуці триває мобілізація

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 225 Коментарів: 1

Мобілізація триває однаково для всіх у населених пунктах в Полтавській області

Наразі у Кременчуці, як загалом по всій Полтавській області, заходи з мобілізації проходять у плановому порядку і однаково для всіх. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін, відповідаючи на питання «Кременчуцького Телеграфа» 28 березня.

— У межах всієї області все однаково, ніяких перекосів немає, — заявив Філіп Пронін.

Нагадаємо, «Кременчуцький ТелеграфЪ» взяв ексклюзивне інтерв’ю у речника Полтавського обласного ТЦК Романа Істоміна. Військовий розповів про мобілізацію, ухилянтів, жінок в армії та російські фейки і наративи.