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«Перекосів немає»: Полтавська ОВА розповіла, як у Кременчуці триває мобілізація

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 225 Коментарів: 1

 

Мобілізація триває однаково для всіх у населених пунктах в Полтавській області

Наразі у Кременчуці, як загалом по всій Полтавській області, заходи з мобілізації проходять у плановому порядку і однаково для всіх. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін, відповідаючи на питання «Кременчуцького Телеграфа» 28 березня.

— У межах всієї області все однаково, ніяких перекосів немає, — заявив Філіп Пронін.

Нагадаємо, «Кременчуцький ТелеграфЪ» взяв ексклюзивне інтерв’ю у речника Полтавського обласного ТЦК Романа Істоміна. Військовий розповів про мобілізацію, ухилянтів, жінок в армії та російські фейки і наративи.

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Автор: Вероніка Білодід Відео: Артем Коваленко
Теги: мобілізація військовозобов'язані Полтавська ОВА
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Коментарі: 1

72
kremin777:
Сьогодні, 15:36

два гандона.


1 0

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