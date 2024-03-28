Сьогодні на Полтавщині пролунає вибух: знищать боєприпас часів минулих війн

В ОВА закликають мешканців зберігати спокій
Сьогодні, 28 березня, у Великобудищанській громаді Полтавської області підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій знешкодять боєприпас часів Другої світової війни. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у своєму Телеграм-каналі.
Нагадаємо, що також сьогодні у трьох громадах Кременчуцького району проводяться навчальні стрільби.
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