Сьогодні на Полтавщині пролунає вибух: знищать боєприпас часів минулих війн

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 132

Сьогодні, 28 березня, у Великобудищанській громаді Полтавської області підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій знешкодять боєприпас часів Другої світової війни. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у своєму Телеграм-каналі.

— Якщо почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій! — зазначив Філіп Пронін.

Нагадаємо, що також сьогодні у трьох громадах Кременчуцького району проводяться навчальні стрільби.