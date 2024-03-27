Як кременчужани ставляться до того, що у місті відключають опалення і гарячу воду

Міська влада оголосила, що у четвер, 28 березня, у Кременчуці відключатимуть опалення у житлових будинках, а разом з ним і гарячу воду.
Але сьогодні, 27 березня, у коментарях у нашому телеграм-каналі кременчужани почали повідомляти, що у деяких районах міста батареї стали холодні, а гарячої води у кранах вже немає.
Судячи з коментарів, які містяни залишають під матеріалами про відключення, їх бентежить дане питання. Тому «Кременчуцький ТелеграфЪ» пройшовся вулицями міста і попитав у людей, як вони ставляться до того, що опалювальний сезон завершується наприкінці березня, чи бояться холоду у квартирах, скільки доводилося платити за опалення та чи турбує їх відключення гарячої води.
Більшість відповідала, що вже пора відключити опалення, бо прогнози погоди обіцяють потепління. Що саме казали кременчужани, дивіться в відеоматеріалі ТЪ.
Нагадаємо, що раніше голова «Нафтогазу» Олексій Чернишов повідомив, що цього року Україна завершить опалювальний сезон достроково. А міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету 14 березня заявив, що у Кременчуці опалення вимикатимуть не раніше квітня.
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