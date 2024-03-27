Кременчуцькі патрульні вийдуть на дороги з рулетками, щоб поміряти ями після зими

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 162

З 28 березня кременчуцькі патрульні візьмуть до рук рулетки та почнуть міряти ширину і глибину ям на дорогах міста. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

Таке обстеження автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів триватиме до 2 травня. За результатами перевірки визначать необхідний обсяг ремонту доріг.

Фіксуватимуть патрульні ями на дорогах, осідання, колійність проїзної частини, узбіч, тротуарів, видимість технічних засобів організації руху, розмітки та стан вуличного освітлення.

Особливу увагу інспектори приділятимуть:

наявності технічних засобів організації дорожнього руху в місцях підвищеної кількості дорожньо-транспортних пригод та в місцях автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху;

освітленню та стану нерегульованих пішохідних переходів;

ділянкам поблизу дитячих та освітніх закладів.

Усі виявлені недоліки патрульні фіксуватимуть у відповідних актах.

Нагадаємо, на ремонт доріг у Кременчуці у 2024 році влада планує витратити 131 млн 762,2 тис. грн, з них: