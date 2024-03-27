Де у Кременчуці 28 березня вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 18:02
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У четвер, 28 березня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 19.00
З 8.00 до 17.00
- вул. Арсенальна, 24/24, 26/1;
- пров. Арсенальний, 3-16;
- вул. Європейська, 44-58/20;
- вул. Нагірна, 1/3-30А;
- туп. Петра Григоренка, 1, 2, 27;
- вул. Сержанта Мельничука, 36;
- пров. Уласа Самчука, 3-41;
- вул. Чередницька, 22-39;
- вул. Бориса Чичибабіна, 48-67;
- просп. Полтавський, 245-275;
- вул. Розмислова, 33, 36-40;
- вул. Гетьмана Полуботка, 3-39/92;
- пров. Івана Підкови, 1/67;
- вул. Котляревського, 1-30;
- пров. Котляревського, 1-17;
- вул. Лебедина, 55-104/19, 106;
- пров. Лесі Українки 1/14, 2/12, 3-7, 13/17;
- вул. Олександра Корпана, 2-25/9;
- пров. Танковий, 2/9-20;
- вул. Христини Пекарчук, 5-26/2;
- вул. Вадима Пугачова, 7А;
- вул. Проліскова, 9;
- пров. Івана Підкови, 1/67;
- вул. Котляревського, 1-24;
- пров. Котляревського, 1-17;
- вул. Лебедина, 55-88/22;
- пров. Танковий, 2/9-20;
- 29 вересня, 24;
- вул. Небесної Сотні 36/38, 39;
- вул. Троїцька;
- пров. Вишневий, 14-25/20;
- вул. Зарічна, 24;
- вул. Кагамлицька, 67-81;
- вул. Сержанта Мельничука, 203, 205, 205А, 207;
- пров. Кузьми Дерев’янка, 1-20;
- пров. Медовий, 1А-13;
- вул. Зарічна, 6, 12, 16;
- вул. Кагамлицька, 21/22-66;
- пров. Північний, 1А-26;
- пров. Робітничий, 25, 26/10, 27;
- вул. Сержанта Мельничука, 153А, 155/8;
- пров. Сивашський, 25А-30/4;
- пров. Токарний, 19А, 24, 26/14;
- пров. Братів Майбородів, 2-5;
- пров. Василя Барки, 9, 11, 24;
- пров. Гостомельський, 2-24;
- вул. Козацька, 19-46;
- просп. Лесі Українки, 119;
- вул. Бориса Чичибабіна, 1-65;
- просп. Полтавський, 221-241;
- вул. Софії Русової, 9-72А;
- пров. Лютневий, 1-23;
- вул. Озерна, 14/7,21/5;
- туп. Садківський, 20Б;
- вул. Капітана Трусова, 39-46;
- вул. Квітки Цісик, 5/48-15;
- вул. Майора Пугача, 13-50/11;
- просп. Свободи, 62, 64, 92/17, 100;
- просп. Полтавський, 277, 279;
- вул. Цілиноградська, 3, 5, 7;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Придніпрянське.
З 8.00 до 18.00
- вул. А.Ізюмова;
- вул. Бажана;
- вул. Барвінкова;
- вул. Б. Чичибабіна;
- вул. Б. Урбанського;
- вул. Бузкова;
- вул. В. Симоненка;
- вул. В. Винниченка;
- вул. Газопровідна;
- вул. Генерала Чайки;
- вул. Д. Галицького;
- вул. Експресівська;
- вул. І. Нагнибіди;
- вул. І. Сікорського;
- вул. Кобзарська;
- вул. Козацька;
- вул. Кропивницького;
- вул. М. Вовчка;
- вул. М. Міхновського;
- вул. Мрії;
- вул. Новомиргородська;
- вул. О. Пчілки;
- вул. Ракетна;
- вул. Размислова;
- вул. Рокитнянська;
- вул. С. Наливайка;
- вул. Сосновська;
- вул. Хімічна;
- вул. Хортицька;
- вул. Чайковського;
- вул. І. Сікорського;
- пров. А. Ізюмова;
- пров. 1-й Ливарний;
- вул. Володимира Івасюка;
- пров. Докучаєва;
- пров. Івана Кожедуба;
- вул. Ковальська;
- наб. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Ливарна;
- пров. Ливарний;
- туп. Ливарний;
- вул. Лінійна;
- пров. Літописний;
- вул. Макаренка;
- пров.
- Мирний;
- пр. Михайла Старицького;
- вул. Павла Чубинського;
- пров. Петра Ракітіна;
- вул. Івана Приходька;
- пров. Тополевий;
- пров. Художній;
- вул. Художня;
- вул. Чумацький Шлях;
- пров. Яблуневий;
- пров. Івана Приходька;
- вул. Ковальська;
- вул. Олександрійська;
- пров. 1-й Ливарний, 3-9;
- вул. Володимира Івасюка, 1-32/3;
- пров. Докучаєва, 11;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
- вул. Ливарна, 1А-18;
- пров. Ливарний, 2-26;
- туп. Ливарний, 1-9;
- пров. Літописний;
- вул. Макаренка;
- пров. Мирний;
- вул. Володимира Івасюка, 34-50/10;
- пров. Докучаєва, 1А-6;
- пров. Мирний, 6/2-22;
- вул. Революціонерів, 1-2А;
- вул. Художня, 1/8-11;
- пров. Яблуневий, 7.
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