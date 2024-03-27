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Де у Кременчуці 28 березня вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 231

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 28 березня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 19.00

  • с. Потоки.

З 8.00 до 17.00

  • вул. Арсенальна, 24/24, 26/1;
  • пров. Арсенальний, 3-16;
  • вул. Європейська, 44-58/20;
  • вул. Нагірна, 1/3-30А;
  • туп. Петра Григоренка, 1, 2, 27;
  • вул. Сержанта Мельничука, 36;
  • пров. Уласа Самчука, 3-41;
  • вул. Чередницька, 22-39;
  • вул. Бориса Чичибабіна, 48-67;
  • просп. Полтавський, 245-275;
  • вул. Розмислова, 33, 36-40;
  • вул. Гетьмана Полуботка, 3-39/92;
  • пров. Івана Підкови, 1/67;
  • вул. Котляревського, 1-30;
  • пров. Котляревського, 1-17;
  • вул. Лебедина, 55-104/19, 106;
  • пров. Лесі Українки 1/14, 2/12, 3-7, 13/17;
  • вул. Олександра Корпана, 2-25/9;
  • пров. Танковий, 2/9-20;
  • вул. Христини Пекарчук, 5-26/2;
  • вул. Вадима Пугачова, 7А;
  • вул. Проліскова, 9;
  • пров. Івана Підкови, 1/67;
  • вул. Котляревського, 1-24;
  • пров. Котляревського, 1-17;
  • вул. Лебедина, 55-88/22;
  • пров. Танковий, 2/9-20;
  • 29 вересня, 24;
  • вул. Небесної Сотні 36/38, 39;
  • вул. Троїцька;
  • пров. Вишневий, 14-25/20;
  • вул. Зарічна, 24;
  • вул. Кагамлицька, 67-81;
  • вул. Сержанта Мельничука, 203, 205, 205А, 207;
  • пров. Кузьми Дерев’янка, 1-20;
  • пров. Медовий, 1А-13;
  • вул. Зарічна, 6, 12, 16;
  • вул. Кагамлицька, 21/22-66;
  • пров. Північний, 1А-26;
  • пров. Робітничий, 25, 26/10, 27;
  • вул. Сержанта Мельничука, 153А, 155/8;
  • пров. Сивашський, 25А-30/4;
  • пров. Токарний, 19А, 24, 26/14;
  • пров. Братів Майбородів, 2-5;
  • пров. Василя Барки, 9, 11, 24;
  • пров. Гостомельський, 2-24;
  • вул. Козацька, 19-46;
  • просп. Лесі Українки, 119;
  • вул. Бориса Чичибабіна, 1-65;
  • просп. Полтавський, 221-241;
  • вул. Софії Русової, 9-72А;
  • пров. Лютневий, 1-23;
  • вул. Озерна, 14/7,21/5;
  • туп. Садківський, 20Б;
  • вул. Капітана Трусова, 39-46;
  • вул. Квітки Цісик, 5/48-15;
  • вул. Майора Пугача, 13-50/11;
  • просп. Свободи, 62, 64, 92/17, 100;
  • просп. Полтавський, 277, 279;
  • вул. Цілиноградська, 3, 5, 7;
  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Придніпрянське.

З 8.00 до 18.00

  • вул. А.Ізюмова;
  • вул. Бажана;
  • вул. Барвінкова;
  • вул. Б. Чичибабіна;
  • вул. Б. Урбанського;
  • вул. Бузкова;
  • вул. В. Симоненка;
  • вул. В. Винниченка;
  • вул. Газопровідна;
  • вул. Генерала Чайки;
  • вул. Д. Галицького;
  • вул. Експресівська;
  • вул. І. Нагнибіди;
  • вул. І. Сікорського;
  • вул. Кобзарська;
  • вул. Козацька;
  • вул. Кропивницького;
  • вул. М. Вовчка;
  • вул. М. Міхновського;
  • вул. Мрії;
  • вул. Новомиргородська;
  • вул. О. Пчілки;
  • вул. Ракетна;
  • вул. Размислова;
  • вул. Рокитнянська;
  • вул. С. Наливайка;
  • вул. Сосновська;
  • вул. Хімічна;
  • вул. Хортицька;
  • вул. Чайковського;
  • вул. І. Сікорського;
  • пров. А. Ізюмова;
  • пров. 1-й Ливарний;
  • вул. Володимира Івасюка;
  • пров. Докучаєва;
  • пров. Івана Кожедуба;
  • вул. Ковальська;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Ливарна;
  • пров. Ливарний;
  • туп. Ливарний;
  • вул. Лінійна;
  • пров. Літописний;
  • вул. Макаренка;
  • пров.
  • Мирний;
  • пр. Михайла Старицького;
  • вул. Павла Чубинського;
  • пров. Петра Ракітіна;
  • вул. Івана Приходька;
  • пров. Тополевий;
  • пров. Художній;
  • вул. Художня;
  • вул. Чумацький Шлях;
  • пров. Яблуневий;
  • пров. Івана Приходька;
  • вул. Ковальська;
  • вул. Олександрійська;
  • пров. 1-й Ливарний, 3-9;
  • вул. Володимира Івасюка, 1-32/3;
  • пров. Докучаєва, 11;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
  • вул. Ливарна, 1А-18;
  • пров. Ливарний, 2-26;
  • туп. Ливарний, 1-9;
  • пров. Літописний;
  • вул. Макаренка;
  • пров. Мирний;
  • вул. Володимира Івасюка, 34-50/10;
  • пров. Докучаєва, 1А-6;
  • пров. Мирний, 6/2-22;
  • вул. Революціонерів, 1-2А;
  • вул. Художня, 1/8-11;
  • пров. Яблуневий, 7.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла Полтаваобленерго
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