Кременчуцьким студентам можуть підвищити стипендії до розміру мінімальної зарплати

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 107

Мова йде про навчання на окремих спеціальностях за держзамовленням

Депутати Верховної Ради України у першому читанні підтримали ініціативу про реформування системи фінансування вищої освіти. Зокрема, мова йде про те, що студенти-бюджетники отримуватимуть стипендії у розмірі мінімальної заробітньої плати. Про це розповів народний депутат, голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

За його словами, це законопроєкт змінить усю систему навчання за держзамовленням.

— Держава буде замовляти ті професії, в яких вона або платить повністю заробітну плату, наприклад, учителі, медики, або є монополістом у наданні робочих місць, наприклад, «Укрзалізниця», атомна енергетика тощо. Третя група — це спеціальності, що потрібні для національної безпеки та оборони, або дефіцитні напрямки, як, приміром, специфічні інженерні спеціальності, українознавство та схожі малопомітні речі, що є насправді фундаментальні для держави, — пояснив депутат.

Тобто держзамовлення переорієнтується на потреби держави. Також планують зменшити держзамовлення і на тих фахівців, яких на ринку праці зараз багато.

Політик говорить, що Уряд планує запровадити певну грантову систему на навчання, яка зможе охопити значно більше студентів, ніж зараз через держзамовлення.

— Якщо дитина, закінчуючи школу, здає ЗНО або НМТ на високий бал, то вона отримає певну кількість грошей. Наразі сума обговорюється в Кабміні, але її точно вистачить для того, щоби вступити в більшість закладів вищої освіти України на будь-яку спеціальність. Ті, хто набрав меншу кількість балів, отримають менше коштів, — говорить Сергій Бабак.

Окрім цього, депутат наголосив, що нова реформа врегулює і працевлаштування студентів-бюджетників.

— Наприклад, ми замовляємо щороку близько 12,5 тис. учителів за держзамовленням, проте до професії доходять лише 18-19% із них. Це трагедія, бо держава витрачає шалені гроші на підготовку в таких масштабах. Тому ми хочемо дати гарантоване робоче місце після закінчення закладів вищої освіти тим дітям, які навчатимуться на держзамовленні, — констатує політик.

За його словами, студенти мають розуміти, що вони навчаються на бюджеті і держава платить їм стипендії у розмірі мінімальної зарплати. Вони мають концентруватися на освіті, а не думати про додатковий заробіток.

Нагадаємо, також у Кременчуці студенти вишів можуть отримати повне відшкодування за навчання.