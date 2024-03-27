Кременчуцьким студентам можуть підвищити стипендії до розміру мінімальної зарплати

Депутати Верховної Ради України у першому читанні підтримали ініціативу про реформування системи фінансування вищої освіти. Зокрема, мова йде про те, що студенти-бюджетники отримуватимуть стипендії у розмірі мінімальної заробітньої плати. Про це розповів народний депутат, голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.
За його словами, це законопроєкт змінить усю систему навчання за держзамовленням.
Тобто держзамовлення переорієнтується на потреби держави. Також планують зменшити держзамовлення і на тих фахівців, яких на ринку праці зараз багато.
Політик говорить, що Уряд планує запровадити певну грантову систему на навчання, яка зможе охопити значно більше студентів, ніж зараз через держзамовлення.
Окрім цього, депутат наголосив, що нова реформа врегулює і працевлаштування студентів-бюджетників.
За його словами, студенти мають розуміти, що вони навчаються на бюджеті і держава платить їм стипендії у розмірі мінімальної зарплати. Вони мають концентруватися на освіті, а не думати про додатковий заробіток.
Нагадаємо, також у Кременчуці студенти вишів можуть отримати повне відшкодування за навчання.
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