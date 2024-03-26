Намагалися підірвати залізницю на Полтавщині: спеціалісти СБУ затримали російських диверсантів

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 894

Таким чином зловмисники хотіли порушити логістичні шляхи постачання зброї, пального і боєприпасів для військових ЗСУ

Представники Служби Безпеки України затримали на гарячому диверсантів ФСБ РФ, які намагалися підірвати залізницю на Полтавщині. Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

За інформацією правоохоронців, двоє зловмисників намагалися підірвати залізничну ділянку колії, що сполучає центральні та східні регіони України.

Чоловіки заклали саморобну вибухівку поблизу колії та системи електроживлення рухомого складу, а потім планували підірвати її за допомогою пульта дистанційного керування.

Проте співробітники СБУ встигли запобігти підриву і затримали диверсантів прямо на місці події.

У разі скоєння задуманого злочинці порушили б логістичні шляхи постачання зброї, боєприпасів та пального для Збройних сил України.

Правоохоронці вилучили у затриманих мобільні телефони, з яких вони координували усі дії зі своїм російським куратором — кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ РФ. Фахівці СБУ уже встановили його особу. Саме він дав затриманим завдання вчинити диверсію на залізниці під час масованих повітряних атак росіян на об’єкти критичної інфраструктури України 21-22 березня 2024 року.