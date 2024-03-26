Намагалися підірвати залізницю на Полтавщині: спеціалісти СБУ затримали російських диверсантів

Таким чином зловмисники хотіли порушити логістичні шляхи постачання зброї, пального і боєприпасів для військових ЗСУ
Представники Служби Безпеки України затримали на гарячому диверсантів ФСБ РФ, які намагалися підірвати залізницю на Полтавщині. Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.
За інформацією правоохоронців, двоє зловмисників намагалися підірвати залізничну ділянку колії, що сполучає центральні та східні регіони України.
Чоловіки заклали саморобну вибухівку поблизу колії та системи електроживлення рухомого складу, а потім планували підірвати її за допомогою пульта дистанційного керування.
Проте співробітники СБУ встигли запобігти підриву і затримали диверсантів прямо на місці події.
У разі скоєння задуманого злочинці порушили б логістичні шляхи постачання зброї, боєприпасів та пального для Збройних сил України.
Правоохоронці вилучили у затриманих мобільні телефони, з яких вони координували усі дії зі своїм російським куратором — кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ РФ. Фахівці СБУ уже встановили його особу. Саме він дав затриманим завдання вчинити диверсію на залізниці під час масованих повітряних атак росіян на об’єкти критичної інфраструктури України 21-22 березня 2024 року.
За даними слідства, затримані диверсанти — жителі Київської та Харківської областей.
Слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (Диверсія, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.
Зараз зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.
Нагадаємо, нещодавно співробітники Служби Безпеки України у Полтаві затримали переселенця з Харківщини, який передвав росіянам дані про переміщення української військової техніки.
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