Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: Держава масштабувала можливості системи реабілітації для ветеранів і ветеранок
ГО "Захист держави"
Конференція громадських організацій у Полтаві: як громада змінює систему зсередини
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Гроші, Україна, Світ

Середня зарплата в Україні зросла до 26 623 грн: хто отримує найбільше

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 83

 

Найвищі середні зарплати у галузі інформація та телекомунікації, а також у столиці

У вересні 2025 року середня заробітна плата по Україні становила 26 623 грн, що на 2,7% більше, ніж було у серпні. Про це повідомила пресслужба Державної служби статистики України.

Найвищі середні зарплати у вересні зафіксовані у сферах:

  • інформація та телекомунікації — 64 330 грн;
  • авіаційний транспорт — 57 028 грн;
  • фінансова та страхова діяльність — 50 706 грн.

Найнижчі середні зарплати у вересні у галузях:

  • тимчасове розміщування й організація харчування — 18 807 грн;
  • охорона здоров’я та надання соціальної допомоги (здоров’я людини) — 18 469 грн;
  • освіта — 16 901 грн. 

 

Найвища середня зарплата традиційно зафіксована у Києві — 40 111 грн. Також високі показники у Луганській області (32 952 грн) та Дніпропетровській області (27 416 грн). Найнижчі середні зарплати зафіксовані у Чернівецькій (18 841 грн) та Кіровоградській областях (19 065 грн).

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що середня зарплата штатних працівників в Україні у серпні 2025 року складала 25 911 грн. А на Полтавщині — 22 512 грн. 

Ми також оприлюднили прогноз уряду, коли середня зарплата в Україні зросте до 40 тисяч гривень.

Раніше ми повідомляли, як змінювалася зарплата президентів України за останні 30 років у гривнях та доларах.

Віталій Малецький задекларував понад 1,1 млн грн зарплати за 2023 рік

«Кременчуцький Телеграф» писав, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 12316, який передбачає внесення змін до закону «Про правовий режим воєнного стану» щодо обмеження розмірів заробітної плати деяким категоріям осіб в умовах дії воєнного стану. Він розроблений з метою обмеження розмірів зарплат топпосадовцям об’єктів державної владності, органів державної влади та місцевого самоврядування для перенаправлення бюджетних коштів на потреби фінансування сектору безпеки та оборони України.

Зарплати топпосадовців пропонують обмежити розміром виплат військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях

Раніше ми розповідали про рівень зарплат та пенсій суддів, аналізуючи їхні декларації. Одні з найвищих зарплат мають судді Конституційного суду України.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Держстат середня зарплата
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх