Середня зарплата в Україні зросла до 26 623 грн: хто отримує найбільше

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 83

Найвищі середні зарплати у галузі інформація та телекомунікації, а також у столиці

У вересні 2025 року середня заробітна плата по Україні становила 26 623 грн, що на 2,7% більше, ніж було у серпні. Про це повідомила пресслужба Державної служби статистики України.

Найвищі середні зарплати у вересні зафіксовані у сферах:

інформація та телекомунікації — 64 330 грн;

авіаційний транспорт — 57 028 грн;

фінансова та страхова діяльність — 50 706 грн.

Найнижчі середні зарплати у вересні у галузях:

тимчасове розміщування й організація харчування — 18 807 грн;

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги (здоров’я людини) — 18 469 грн;

освіта — 16 901 грн.

Найвища середня зарплата традиційно зафіксована у Києві — 40 111 грн. Також високі показники у Луганській області (32 952 грн) та Дніпропетровській області (27 416 грн). Найнижчі середні зарплати зафіксовані у Чернівецькій (18 841 грн) та Кіровоградській областях (19 065 грн).

