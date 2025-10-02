Яка зараз середня зарплата в Україні та на Полтавщині: де заробляють найбільше

Сьогодні, 13:50

У Полтавській області середня зарплата у серпні була на понад 3 тисячі гривень нижче загальноукраїнського рівня

Середня зарплата штатних працівників в Україні у серпні 2025 року складала 25 911 грн. Це на 588 грн менше, ніж було у липні (26 499 грн). Проте в регіонах рівень середньої зарплати значно відрізняється — від 18,5 тисяч до майже 40 тисяч гривень. Про це йдеться в даних Державної служби статистики.

Де найбільші зарплати

Найвищі зарплати отримують у Києві — 39 535 грн, що становить 153% від середнього рівня по країні.

У Дніпропетровській області середній заробіток сягає 26 779 грн. Також вищі за середній рівень зарплати у Київській області — 25 963 грн.

Де зарплати нижче середнього рівня

У низці областей середні зарплати менші за загальноукраїнський показник. Серед них і Полтавщина. Менше ніж 23 тисячі гривень отримують у Полтавській, Миколаївській, Херсонській та Рівненській областях. Зокрема, на Полтавщині середня зарплата у серпні складала 22 512 грн, що на 458 грн менше, ніж це було у липні (22 970 грн).

Де найнижчі зарплати в Україні

Найменше заробляють у Чернівецькій області — 18 451 грн, що становить лише 71% від середнього рівня. У Кіровоградській області середній заробіток складає 18 778 грн, а у Тернопільській — 19 837 грн.

До регіонів із найнижчими середніми зарплатами також входять Івано-Франківська, Чернігівська та Житомирська області.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що середня зарплата в Україні у липні склала 26,5 тисяч гривень.

Ми також оприлюднили прогноз уряду, коли середня зарплата в Україні зросте до 40 тисяч гривень.

Раніше ми повідомляли, що за даними Держстату середня зарплата в Україні у першому кварталі 2025 року зросла до 23 460 грн. Це на 24,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Ми також розповідали, як змінювалася зарплата президентів України за останні 30 років у гривнях та доларах.

