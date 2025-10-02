ГО "Захист держави"
Топ новина, Гроші, Україна, Світ

Яка зараз середня зарплата в Україні та на Полтавщині: де заробляють найбільше

Сьогодні, 13:50 Переглядів: 649

 

У Полтавській області середня зарплата у серпні була на понад 3 тисячі гривень нижче загальноукраїнського рівня

Середня зарплата штатних працівників в Україні у серпні 2025 року складала 25 911 грн. Це на 588 грн менше, ніж було у липні (26 499 грн). Проте в регіонах рівень середньої зарплати значно відрізняється — від 18,5 тисяч до майже 40 тисяч гривень. Про це йдеться в даних Державної служби статистики.

Де найбільші зарплати

Найвищі зарплати отримують у Києві — 39 535 грн, що становить 153% від середнього рівня по країні.

У Дніпропетровській області середній заробіток сягає 26 779 грн. Також вищі за середній рівень зарплати у Київській області — 25 963 грн.

Де зарплати нижче середнього рівня

У низці областей середні зарплати менші за загальноукраїнський показник. Серед них і Полтавщина. Менше ніж 23 тисячі гривень отримують у Полтавській, Миколаївській, Херсонській та Рівненській областях. Зокрема, на Полтавщині середня зарплата у серпні складала 22 512 грн, що на 458 грн менше, ніж це було у липні (22 970 грн).

Де найнижчі зарплати в Україні

Найменше заробляють у Чернівецькій області — 18 451 грн, що становить лише 71% від середнього рівня. У Кіровоградській області середній заробіток складає 18 778 грн, а у Тернопільській — 19 837 грн.

До регіонів із найнижчими середніми зарплатами також входять Івано-Франківська, Чернігівська та Житомирська області.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що середня зарплата в Україні у липні склала 26,5 тисяч гривень.

Ми також оприлюднили прогноз уряду, коли середня зарплата в Україні зросте до 40 тисяч гривень.

Раніше ми повідомляли, що за даними Держстату середня зарплата в Україні у першому кварталі 2025 року зросла до 23 460 грн. Це на 24,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Ми також розповідали, як змінювалася зарплата президентів України за останні 30 років у гривнях та доларах.

Віталій Малецький задекларував понад 1,1 млн грн зарплати за 2023 рік

«Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 12316, який передбачає внесення змін до закону «Про правовий режим воєнного стану» щодо обмеження розмірів заробітної плати деяким категоріям осіб в умовах дії воєнного стану. Він розроблений з метою обмеження розмірів зарплат топпосадовцям об’єктів державної владності, органів державної влади та місцевого самоврядування для перенаправлення бюджетних коштів на потреби фінансування сектору безпеки та оборони України.

Зарплати топпосадовців пропонують обмежити розміром виплат військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях

Раніше ми розповідали про рівень зарплат та пенсій суддів, аналізуючи їхні декларації. Одні з найвищих зарплат мають судді Конституційного суду України.

Автор: Віктор Крук
Теги: середня зарплата зарплата Держстат
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

