В Україні середня зарплата у першому кварталі 2025 року зросла до 23460 грн — Держстат

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За рік середня зарплата українців збільшилася на понад 24%

У першому кварталі 2025 року середня заробітна плата українців суттєво зросла як у гривнях, так і в доларах, й досягла 23 460 грн (близько 562 $ в еквіваленті). Середня зарплата в Україні за рік зросла на 24,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. Про це свідчать оновлені дані Державної служби статистики України.

Це перевищує довоєнні показники — у 2021 році середня зарплата складала 514 $ на місяць. А у 2024 році середня зарплата становила 21 473 грн (близько 535 $).

У Держстаті також розповіли, у яких сферах діяльності платять найбільші зарплати.

Найвища оплата праці наразі у співробітників галузі інформації та телекомунікацій — 65 579 грн.

Далі йдуть:

фінансова та страхова діяльність — 50 289 грн;

професійна, наукова і технічна діяльність — 30 868 грн;

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспорту і мотоциклів — 28 902 грн;

держуправління та оборона — 28 184 грн.

Найнижчі середні зарплати в Україні отримують працівники сфер освіти (14 307 грн) та мистецтва (16 101 грн).

Варто зазначити, що Держстат надає дані по середніх зарплатах до вирахування 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Тому «чистими» на руки після відрахування усіх податків українці у січні-березні отримували, у середньому, 18 275 грн.

Середні зарплати чиновників центральних держорганів у квітні зросли до 57 тисяч гривень: кому платять найбільше

Нагадаємо, нещодавно «Кременчуцький Телеграф» писав, що середні розміри зарплат чиновників центральних державних органів у квітні цього року зросли до 57 тисяч гривень та розповіли, кому в Києві платять найбільше.

Раніше ми повідомляли, як змінювалася зарплата президентів України за останні 30 років у гривнях та доларах.

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Ми також повідомляли, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 12316, який передбачає внесення змін до закону «Про правовий режим воєнного стану» щодо обмеження розмірів заробітної плати деяким категоріям осіб в умовах дії воєнного стану. Він розроблений з метою обмеження розмірів зарплат топпосадовцям об’єктів державної владності, органів державної влади та місцевого самоврядування для перенаправлення бюджетних коштів на потреби фінансування сектору безпеки та оборони України.

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Раніше ми розповідали про рівень зарплат та пенсій суддів, аналізуючи їхні декларації. Одні з найвищих зарплат мають судді Конституційного суду України. Наприклад, суддя КСУ Оксана Грищук за минулий рік задекларувала зарплату в розмірі 4 млн 309 тис. 987 грн. Це понад 359 тис. грн щомісячно.

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Згідно з оновленим макропрогнозом Кабміну, середня зарплата в Україні у 2025 році перевищить 24,3 тисячі гривень. У 2026 році середня зарплата становитиме майже 28,2 тисячі гривень, а у 2027-му — 32,5 тисячі гривень.