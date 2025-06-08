Полтавська ОВА закликає бути обережними з QR-кодами в громадських місцях

Шахраї підмінюють QR-коди на офіційних табличках або просто розміщують їх у загальнодоступних місцях. Скануючи такі QR-коди, люди потрапляють на шахрайські сайти, вводять свої банківські дані, які автоматично стають відомі шахраям.
Про це попереджає пресслужба Полтавської ОВА.
Де можна натрапити на шахрайський QR-код?
Найчастіше там, де люди активно використовують QR-коди для здійснення швидких оплат:
Як вберегтися від шахрайства?
Головна порада – завжди перевіряй сайт перед введенням будь-яких даних. Навіть якщо сайт виглядає переконливо, звертай увагу на:
Не вводь банківські дані на невідомих сайтах.
Скануй QR-коди лише з надійних джерел – уникай кодів, розміщених на випадкових наклейках, листівках або рекламних оголошеннях.
Під час сканування QR-кодів дотримуйся таких правил:
Якщо виявив підозрілий QR-код – повідом адміністрацію закладу, службу підтримки або правоохоронні органи.
Якщо став жертвою шахрайства – негайно звернися до банку, щоб заблокувати картку, та подай електронне звернення до кіберполіції за посиланням.
Більше про те, як уберегтися від шахрайства, читай на сайті #ШахрайГудбай.
Нагадаємо, учора ми писали, що на Полтавщині шахраї ошукали жінку на понад 250 тисяч гривень - чергова схема «заробітку» в телеграм-каналах. Нещодавно ми повідомляли, що на Полтавщині шахраї ошукали громадян на понад 200 тисяч гривень.
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