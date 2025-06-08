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Надзвичайні новини, Полтавщина

Полтавська ОВА закликає бути обережними з QR-кодами в громадських місцях

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 298

 

Головна порада — завжди перевіряй сайт перед введенням будь-яких даних

Шахраї підмінюють QR-коди на офіційних табличках або просто розміщують їх у загальнодоступних місцях. Скануючи такі QR-коди, люди потрапляють на шахрайські сайти, вводять свої банківські дані, які автоматично стають відомі шахраям.

Про це попереджає пресслужба Полтавської ОВА.

Де можна натрапити на шахрайський QR-код?

Найчастіше там, де люди активно використовують QR-коди для здійснення швидких оплат:

  • під час паркування;
  • оплати громадського транспорту;
  • входу на заходи;
  • здійснення благодійних внесків.

Як вберегтися від шахрайства?

Головна порада – завжди перевіряй сайт перед введенням будь-яких даних. Навіть якщо сайт виглядає переконливо, звертай увагу на:

  • адресу сайту (будь-які відмінності в адресі можуть бути ознакою шахрайства);
  • на протокол сайту (http – це ненадійний протокол, він означає, що сайтом користуватися не можна, https – потрібно продовжити перевірку сайту).

Не вводь банківські дані на невідомих сайтах.

Скануй QR-коди лише з надійних джерел – уникай кодів, розміщених на випадкових наклейках, листівках або рекламних оголошеннях.

Під час сканування QR-кодів дотримуйся таких правил:

  • перевіряй, чи QR-код не наклеєний поверх іншого, а також звертай увагу на ознаки підміни (додатковий шар, нерівні краї або інший шрифт);
  • використовуй функцію попереднього перегляду посилання – більшість смартфонів дають змогу побачити адресу сайту перед переходом на нього;
  • користуйся антивірусами, які попередять про небезпеку в разі переходу на небезпечний сайт та відкриття файлів із вірусами.

Якщо виявив підозрілий QR-код – повідом адміністрацію закладу, службу підтримки або правоохоронні органи.

Якщо став жертвою шахрайства – негайно звернися до банку, щоб заблокувати картку, та подай електронне звернення до кіберполіції за посиланням.

Більше про те, як уберегтися від шахрайства, читай на сайті #ШахрайГудбай.

Нагадаємо, учора ми писали, що на Полтавщині шахраї ошукали жінку на понад 250 тисяч гривень - чергова схема «заробітку» в телеграм-каналах. Нещодавно ми повідомляли, що на Полтавщині шахраї ошукали громадян на понад 200 тисяч гривень.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА шахрайство шахраї QR-код
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