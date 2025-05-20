На Полтавщині шахраї ошукали громадян на понад 200 тис. грн: поліція відкрила кримінальне провадження

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Гроші у громадян списали під приводом надання фінансової допомоги

На Полтавщині шахраї ошукали громадян на понад 200 тисяч гривень — поліція відкрила кримінальні провадження. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, гроші у потерпілих аферисти списали під приводом надання фінансової допомоги.

Так 37-річна жителька Зінькова втратила 47 тисяч гривень — до неї в одній із соцмереж звернулася невідома особа з пропозицією фінансової допомоги. Схожим чином ошукали й 40-річну жительку Гадяцького району: під приводом отримання фінансової допомоги від міжнародної організації шахраї привласнили з її картки 14 тисяч гривень.

За аналогічною схемою вкрали понад 140 тисяч гривень і у жителя Лубенського району: пенсіонеру так само запропонували грошову допомогу.

За фактами шахрайства правоохоронці порушили кримінальні провадження, нині тривають оперативно-розшукові заходи. Слідчі намагаються знайти злочинців та притягнути їх до відповідальності.

Нагадаємо, на Полтавщині судитимуть експрацівницю банку, яка оформлювала на клієнтів фейкові кредити: збитки для банку сягнули майже пів мільйона гривень.