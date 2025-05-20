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На могилі полеглого бійця у Кременчуці пошкодили флагшток: поліція шукає причетних (доповнено)

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 1 003

 

Також правоохоронці розшукують очевидців, які б могли допомогти пришвидшити розшук причетного

Окрім крадіжок у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України на Свіштовському кладовищі сьогодні стало відомо про ще один факт наруг над могилою бійця: в одного із полеглих захисників невідомі пошкодили флагшток. Про це у соцмережах розповіла дружина загиблого воїна Дмитра Кучерявого, Ірина. Вона, власне, минулого тижня і надала цій ситуації розголосу — звернулася до журналістів та до поліції.

«Свічка на могилі коштує 20 гривень, але для мене вона безцінна»: дрібні крадіжки на Свіштовському кладовищі стали нормою

Підтвердила цей факт журналістам «Кременчуцького Телеграфа» і пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

— На місці працювала слідчо-оперативна група, наразі також буде відкрито кримінальне провадження.

Також Анна Васенко додала, що правоохоронці шукають свідків події, аби пришвидшити пошуки зловмисника.

— Можливо, хтось має інформацію про те, хто може шкодити могили і скоювати такий проступок, прохання повідомити до будь-якого відділення поліції у Кременчуці або у наші соціальні мережі.

Аби не допустити, щоб такі ситуації траплялися й надалі, за словами Анни Васенко, будуть вживати усі можливі заходи.

— Також будемо пропрацьовувати, щоб унеможливити такі діяння, шляхом перекриття цвинтаря і саме Алеї слави, розміщення камер відеоспостереження, щоб ніхто не шкодив могили наших воїнів.

Доповнено:

Поліція Полтавщини встановлює обставини пошкодження місця поховання військового. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Полтавської області. У повідомленні йдеться, що 20 травня у Кременчуці на Свіштовському кладовищі виявлено факт наруги над могилою військовослужбовця. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та причетну до кримінального правопорушення особу. За цим фактом слідчий підрозділ поліції розпочав досудове розслідування за ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України — наруга над могилою. Тривають слідчі дії.

Що відомо про крадіжки на Свіштовському кладовищі

Рідні полеглих захисників неодноразово помічали дрібні крадіжки із могил військовослужбовців на Свіштовському кладовищі. Зникають свічки та лампадки, ліхтарики, квіти, посуд і навіть іграшки.

Зокрема, Ірина Кучерява розповіла, що із могили її чоловіка невідомі вкрали штучне освітлення.

За словами рідних, у секторі почесних поховань не вистачає освітлення та відеонагляду — тоді ситуація могла б налагодитися. А для цього потрібне втручання міської влади.

Матері полеглих воїнів уже зверталися до чиновників, проте ті говорять, що електропостачання немає (хоча поруч встановлені ліхтарі), а на камери потрібні гроші.

Більше інформації про ситуацію — у нашому матеріалі.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Свіштовське кладовище загиблі на війні наруга над могилою
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