«Свічка на могилі коштує 20 гривень, але для мене вона безцінна»: дрібні крадіжки на Свіштовському кладовищі стали нормою

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 33

Сектор військових поховань на Свіштовському кладовищі у Кременчуці — не просто ділянка землі. Це шматок болю, втрати та пам’яті. Це місце, де мами, дружини, діти приходять до своїх героїв: синів, чоловіків, батьків. Але замість спокою й поваги вони не вперше стикаються з наругою над могилами, людською байдужістю й цинізмом.

Ірина, дружина Дмитра Кучерявого, який загинув 17 грудня 2024 року, розповідає про зневаження до місця, де вона залишає частинку душі.

- Вчора була на нашій могилі, все було добре, а сьогодні приїхала й побачила, що хтось розорив куб з квітами, які я робила власноруч. Відірвали свічки та наліпку «коханому чоловікові». Вона була міцно приклеєна, але її відірвали. Крадуть все, де є батарейки, та все, що має навіть невелику ціну, це підтверджують робітники кладовища. які слідкують за порядком. Як можна змиритися з цим? З цією людською байдужістю та цинізмом? – каже жінка.

Це не поодинокі випадки. Подібні історії розповідають і інші родичі загиблих воїнів.

Мати Дмитра Кучерявого каже, що на поминальні дні з однієї з могил вкрали вазу з мармуру.

- І також люди не знають, хто це зробив. Бо камер немає, й знайти мародера неможливо.

Мама Героя України, захисника України, захисника Маріуполя Максима Кагала, пані Тетяна, з болем згадує, як із могили її сина крали гірлянди, лампадки, електронні свічки, елементи декору.

- Боляче не за речі. Боляче, що чиїсь брудні руки торкалися святого. Це проходить повз совість, повз пам'ять, повз повагу.

Наталія Жук, мама добровольця Антона Левчука, розповідає, що подібні крадіжки — звична річ: «Ніхто не реагує. Кажуть, що це «дрібниці». Але як пояснити, що ця «дрібниця» — частина серця?».

Марія Борсук втратила на війні сина Олексія. На його день народження вона принесла 43 троянди. Через два дні вони зникли. Також вкрали мармурові тарілочки.

На поминальний день трапився кричущий випадок - невідомий чоловік забрав залишені на могилі речі, не ховаючись.

- Я бачила, як молодий хлопець забирав з могили Данила Нетреби джип. Це не безхатник якийсь. Це нормальна людина. Але вона забрала отой джип своїй дитині? Як це можливо? Чи в людей зовсім немає совісті?

Усі співрозмовниці одноголосно говорять: для вирішення проблеми потрібне втручання влади. Не черговий вінок від мерії, а системні рішення. Найпростіше — встановити відео нагляд.

- Треба встановити камери по секторах кладовища. Освітлення зробити хоча б у військовому секторі! Було б дуже добре, щоб була організована муніципальна варта чи регулярне патрулювання, - кажуть жінки.

Тетяна Кагал й Наталія Жук стверджують, що неодноразово зверталися до влади з цими питаннями, але марно. Там відповідають, що електропостачання немає (хоча поруч встановлені ліхтарі), па й на камери потрібні гроші.

- Але ж на нову стелу гроші знайшли? Краще б вирішили питання з освітленням й відео наглядом! – каже дружина Дмитра Кучерявого.

Всі ці жінки не вимагають неможливого. Вони хочуть, аби повага до загиблих героїв не завершувалась у день поховання. Вони хочуть гідного ставлення до загиблих воїнів.

- Моя свічка коштує 20 гривень, але я готова кричати про неї всім, бо вона — символ, пам’ять про мого чоловіка. Мовчання — це згода. Громадська байдужість — це теж форма вандалізму. І якщо ми хочемо зберегти людяність — маємо не допускати таких випадків, — каже Ірина.

Якщо не реагувати на дрібний вандалізм, то він почнеться в більш великих розмірах, впевнені жінки.

- Не буде реакції – почнуть ламати пам’ятники…Ми не можемо цього допустити.

Цього разу Ірина Кучерява вирішила не замовчувати випадок й викликала поліцію з метою зафіксувати факт. Вона розповіла, що поліціянти провели опитування й зняли відбитки пальців.

Анна Васенко, ??? повідомила, що за даним фактом розпочато кримінальне впровадження за статею 297 ч. 1 Кримінального кодексу України, всі обставини інциденту встановлюються.