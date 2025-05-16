«Свічка на могилі коштує 20 гривень, але для мене вона безцінна»: дрібні крадіжки на Свіштовському кладовищі стали нормою

Сектор військових поховань на Свіштовському кладовищі у Кременчуці — не просто ділянка землі. Це шматок болю, втрати та пам’яті. Це місце, де мами, дружини, діти приходять до своїх героїв: синів, чоловіків, батьків. Але замість спокою й поваги вони не вперше стикаються з наругою над могилами, людською байдужістю й цинізмом.
Ірина, дружина Дмитра Кучерявого, який загинув 17 грудня 2024 року, розповідає про зневаження до місця, де вона залишає частинку душі.
Це не поодинокі випадки. Подібні історії розповідають і інші родичі загиблих воїнів.
Мати Дмитра Кучерявого каже, що на поминальні дні з однієї з могил вкрали вазу з мармуру.
Мама Героя України, захисника України, захисника Маріуполя Максима Кагала, пані Тетяна, з болем згадує, як із могили її сина крали гірлянди, лампадки, електронні свічки, елементи декору.
Наталія Жук, мама добровольця Антона Левчука, розповідає, що подібні крадіжки — звична річ: «Ніхто не реагує. Кажуть, що це «дрібниці». Але як пояснити, що ця «дрібниця» — частина серця?».
Марія Борсук втратила на війні сина Олексія. На його день народження вона принесла 43 троянди. Через два дні вони зникли. Також вкрали мармурові тарілочки.
На поминальний день трапився кричущий випадок - невідомий чоловік забрав залишені на могилі речі, не ховаючись.
Усі співрозмовниці одноголосно говорять: для вирішення проблеми потрібне втручання влади. Не черговий вінок від мерії, а системні рішення. Найпростіше — встановити відео нагляд.
Тетяна Кагал й Наталія Жук стверджують, що неодноразово зверталися до влади з цими питаннями, але марно. Там відповідають, що електропостачання немає (хоча поруч встановлені ліхтарі), па й на камери потрібні гроші.
Всі ці жінки не вимагають неможливого. Вони хочуть, аби повага до загиблих героїв не завершувалась у день поховання. Вони хочуть гідного ставлення до загиблих воїнів.
Якщо не реагувати на дрібний вандалізм, то він почнеться в більш великих розмірах, впевнені жінки.
Цього разу Ірина Кучерява вирішила не замовчувати випадок й викликала поліцію з метою зафіксувати факт. Вона розповіла, що поліціянти провели опитування й зняли відбитки пальців.
Анна Васенко, ??? повідомила, що за даним фактом розпочато кримінальне впровадження за статею 297 ч. 1 Кримінального кодексу України, всі обставини інциденту встановлюються.
Кримінальний кодекс України
Стаття 297. Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого
караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
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