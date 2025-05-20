У Кременчуці надзвичайники визволили кошеня із металевої пастки

Сьогодні, 16:45 Переглядів: 0

Спочатку тварину бачили на даху магазину, а потім вона опинилася всередині однієї із металевих труб-опор

У Кременчуці рятувальники визволили кошеня із металевої пастки: воно впало у трубу-опору магазину. Історією порятунку поділилися працівники КП «Спецсервіс-Кременчук» на своїй сторінці у соцмережах.

Відомо, що кошеня працівники магазину на вулиці Небесної Сотні помітили ще учора — воно сиділо на даху приміщення.

— Не хочеться вірити, що хтось викинув маля з вікна на дах магазину, — пишуть працівники Спецсервісу.

Сьогодні тварина продовжувала нявчати, але її вже не було видно. Та й звуки долинали з низу металевої труби, що слугує опорою магазину.

На місце приїхали представники Спецсервісу, проте зрозуміли, що самостійно кошеня не дістануть. Тож звернулися за допомогою до надзвичайників. Рятувальники працювали на місці понад годину: розрізали метал труби і таки змогли визволити звідти кошеня.