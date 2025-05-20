Микола Корецький
Разом з небайдужими людьми зібрали допомогу для 90 дітей
Олена Шуляк
Законопроєкт про наставництво: в "Слузі Народу" пояснили, що зміниться для дітей-сиріт
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Шукаю господаря

У Кременчуці надзвичайники визволили кошеня із металевої пастки

Сьогодні, 16:45 Переглядів: 0

 

Спочатку тварину бачили на даху магазину, а потім вона опинилася всередині однієї із металевих труб-опор

У Кременчуці рятувальники визволили кошеня із металевої пастки: воно впало у трубу-опору магазину. Історією порятунку поділилися працівники КП «Спецсервіс-Кременчук» на своїй сторінці у соцмережах.

Відомо, що кошеня працівники магазину на вулиці Небесної Сотні помітили ще учора — воно сиділо на даху приміщення.

— Не хочеться вірити, що хтось викинув маля з вікна на дах магазину, — пишуть працівники Спецсервісу.

Сьогодні тварина продовжувала нявчати, але її вже не було видно. Та й звуки долинали з низу металевої труби, що слугує опорою магазину. 

На місце приїхали представники Спецсервісу, проте зрозуміли, що самостійно кошеня не дістануть. Тож звернулися за допомогою до надзвичайників. Рятувальники працювали на місці понад годину: розрізали метал труби і таки змогли визволити звідти кошеня.

Нині із кошеням усе добре, йому вже навіть знайшли нову родину.

Нагадаємо, у квітні працівники Спецсервісу відзвітували, що вони порахували усіх безпритульних тварин у місті.


0
Автор: Яна Гудзь Джерело відео: Спецсервіс-Кременчук
Теги: кошеня порятунок ДСНС
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх