У Кременчуці надзвичайники визволили кошеня із металевої пастки

Спочатку тварину бачили на даху магазину, а потім вона опинилася всередині однієї із металевих труб-опор
У Кременчуці рятувальники визволили кошеня із металевої пастки: воно впало у трубу-опору магазину. Історією порятунку поділилися працівники КП «Спецсервіс-Кременчук» на своїй сторінці у соцмережах.
Відомо, що кошеня працівники магазину на вулиці Небесної Сотні помітили ще учора — воно сиділо на даху приміщення.
Сьогодні тварина продовжувала нявчати, але її вже не було видно. Та й звуки долинали з низу металевої труби, що слугує опорою магазину.
На місце приїхали представники Спецсервісу, проте зрозуміли, що самостійно кошеня не дістануть. Тож звернулися за допомогою до надзвичайників. Рятувальники працювали на місці понад годину: розрізали метал труби і таки змогли визволити звідти кошеня.
Нині із кошеням усе добре, йому вже навіть знайшли нову родину.
Нагадаємо, у квітні працівники Спецсервісу відзвітували, що вони порахували усіх безпритульних тварин у місті.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.